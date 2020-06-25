واشنطن تضاعف المكافأة: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم داعش

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء مضاعفة المكافأة المعروضة في مقابل الحصول على أي معلومات تتيح القبض على الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لتصل بذلك قيمة هذه المكافأة إلى عشرة ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى "ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق وذبحهم والمتاجرة بهم".

وكانت واشنطن وضعت الزعيم الجديد للتنظيم في آذار/مارس على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى أ ف ب

وقُتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي ليل 26-27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسمياً تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشي خلفاً للبغدادي. لكنّ القرشي لم يكن معروفًا لدى المحللين، حتّى إنّ بعضهم شكك أصلاً في وجوده.

ومنذ ذلك الحين، حددت العديد من أجهزة المخابرات الغربية المولى على أنّه الزعيم الحقيقي لتنظيم الدولة الإسلامية.