انطلق مهرجان "قوارب التنين"، أحد أكبر المهرجانات التقليدية في هونغ كونغ بالرغم من المخاوف من حدوث موجة ثانية من عدوى كورونا بعد وقوع إصابات جديدة في الصين.
واحتشد المئات في ميناء فيكتوريا للمشاركة في أشهر الفعاليات التي تنظم في المدينة، بعد أن تحول هذا الحدث منذ سنوات من مجرد تقليد قديم إلى رياضة تستقطب عشرات الرياضيين الذين يتوافدون للمنافسة في سباق قوارب التنين.
ويجذب المهرجان الآلاف من المواطنين الذين يتوافدون إلى المكان للاستمتاع والمرح.
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