شاهد: روبوت لتعقيم الغرف الشخصية لكبار السن في إحدى دور الرعاية المجرية

مثلت دور رعاية المسنين في أنحاء أوروبا بؤرا لوباء كوفيد-19، ما دفع بمسؤولين إلى التفكير في استخدام روبوت الأشعة فوق البنفسجية (يو في دي)، ليساعد في إنقاذ حياة الناس من خلال تعقيم غرفهم.

ففي إحدى دور الرعاية في المجر، تم إطلاق الروبوت العامل ذاتيا، وهو مجهز بأنابيب "يو في دي"، واستقبل المقيمون الجهاز بكل سرور، إذ يمكن أن يقضي الروبوت على مختلف الجراثيم والفيروسات المعروفة، بما في ذلك فيروس كورونا، في أي مساحة داخلية بسرعة وكفاءة، وبطريقة تحترم سلامة البيئة، دون استعمال الغاز أو المواد الكيميائية.

ويبلغ سعر الجهاز المصنع في الدنمارك 60 ألف يورو، وتمكن الأشعة فوق البنفسجية من القضاء المبرم على الجراثيم والبكتيريا، وهذه التقنية قديمة بنحو 100 سنة ولكنها كانت ثابتة، وبفضل تطور الروبوتات أصبح من الممكن استعمال الجهاز في كامل أنحاء المبنى.

وخلال أزمة كوفيد-19 الحالية كانت أكبر نسبة من الوفيات قد سجلت في دور رعاية المسنين، وذلك في بلجيكا بنسبة 51% والنرويج بنسبة 61%. والأرجح أنه سيكون لهذه الأجهزة الأثر النفسي الإيجابي على كبار السن، في دور الرعاية.