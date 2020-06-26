تراجع عدد الإصابات المؤكدة حديثا بمرض كوفيد-19 في الصين

تراجع عدد الإصابات المؤكدة حديثا بمرض كوفيد-19 إلى نحو 13 حالة في العاصمة الصينية بكين، حيث أجريت اختبارات جماعية، كشفت عن إصابة 11 شخصا إثر انتشار الفيروس الذي كان يعتقد أنه تم احتواءه. وظهرت إصابتان أخريان لدى صينيين اثنين وافدين من خارج البلاد، بحسب المجلس الوطني الصيني للصحة.

ولم تسجل حالات وفيات جديدة، بينما بقي 389 شخصا يتلقون العلاج إثر الإصابة بكوفيد-19، فيما يمكث 107 آخرون في الحجر الصحي. ومنذ يوم الثلاثاء الماضي سجل تراجع لعدد الإصابات على مستوى العاصمة وكذلك على المستوى الوطني. وكانت الصين سجلت فيها أكثر من 4600 حالة وفاة بسبب كوفيد-19، من بين ما يزيد عن 83 ألف حالة من الإصابات.

وكان انتشار المرض أدى خلال الشهر الحالي إلى إصابة 260 شخصا بالعدوى في العاصمة بكين، معظمهم كانوا على صلة بسوق للجملة في المدينة، ما دفع السلطات إلى فرض حالة الإغلاق على بعض التجمعات السكنية، وتأجيل فتح أبواب المدارس. ومنذ ذلك الوقت أخذت ثلاث ملايين عينة من اختبارات أجريت على نحو 2.43 مليون نسمة في المدينة.

وتتضمن إجراءات الحد من خطورة انتشار الفيروس التي أقرتها الحكومة الصينية، طلبا بالتصحيح الفوري للقيود غير المبررة التي تتجاوز إجراراءات الوقاية والمراقبة المعهودة في المناطق، وحذرت الحكومة من أن الإجراءات التي قد تتسبب في "التاثير الخسيس"، سوف تعرض من خلال وسائل الإعلام.