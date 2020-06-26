فيسبوك يحظر المزيد من المحتويات التي تحض على الكراهية في الإعلانات

اتخذ موقع فيسبوك نقطة تحول هامة الجمعة بشأن المحتويات التي تحمل خطاب كراهية المنشورة على شبكته. وقالت الشبكة إنها ستحظر المزيد من أنواع رسائل الكراهية في الإعلانات وتخطط لإضافة تحذيرات على المنشورات التي قد تكون مصدر مشاكل عبر الإنترنت.

وقال رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ في منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك "ستزيل المنصة الآن الإعلانات التي تدعي أن الأشخاص من أصول أو عرق أو جنسيات أو جنس أو توجه جنسي معين يشكلون تهديدًا لسلامة أو صحة الآخرين".

Three weeks ago, I committed to reviewing our policies ahead of the 2020 elections. That work is ongoing, but today I... Publiée par Mark Zuckerberg sur Vendredi 26 juin 2020

وتواجه الشبكة ضغوطًا متزايدة منذ عدة أسابيع من طرف المجتمع المدني وحتى بعض موظفيها ومستخدميها وعملائها لتنظيم محتوى الكراهية بشكل أفضل.