تعرّض شرطي للطعن في "حادث خطير" وسط غلاسكو في إسكتلندا

أصيب عدد من الأشخاص بينهم شرطي بجروح في ما ذكرت وسائل إعلام محلية أنها عملية طعن وقعت في مدينة غلاسكو الإسكتلندية الجمعة، قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم. ووصفت الشرطة الإسكتلندية ما حصل بـ"الحادث الخطير"، ما دفع السلطات لفرض طوق أمني وسط المدينة.

وقال المسؤول الرفيع في شرطة إسكتلندا ستيف جونسون إنه تمت "السيطرة" على الحادثة مؤكدا عدم وجود أي خطر على العامة. وأفاد في بيان أن "عناصر شرطة مسلّحين وصلوا إلى موقع الحادث ويمكنني التأكيد بأنه تم إطلاق النار على مشتبه به من قبل شرطي مسلّح"، دون أن يحدد حالة المهاجم.

وأضاف "يمكنني كذلك التأكيد بأن عنصر شرطة أصيب أثناء تعامله مع الحادثة وأنه يخضع للعلاج في المستشفى". لكنه لم يوضح الطريقة التي أصيب بها.

وأدت الحادثة التي وصفتها رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون بـ"المروعة حقا" إلى إغلاق وسط غلاسكو في حين سارعت أجهزة الطوارئ إلى الموقع.

واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أن التقارير بشأن الحادثة "مقلقة للغاية".

وتأتي الحادثة بعد أقل من أسبوع على مقتل ثلاثة أشخاص طعنا في متنزه في مدينة ريدينغ في جنوب شرق البلاد في عملية تعاملت الشرطة معها على أنها مرتبطة بالإرهاب.

وأظهرت تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي عناصر شرطة مسلحين بلباس مدني وسط غلاسكو قرب فندق "بارك إن" الذي تم تطويقه.