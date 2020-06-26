شاهد: جولة ملكية في مايوركا في محاولة للنهوض بالسياحة الآمنة

في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وصل الملك الإسباني فيليبي السادس إلى جزر البليار، في محاولة للنهوض بالسياحة الآمنة. وبدأ الملك وزجته الملكة ليتيسيا جولتهما بزيارة بالما دي مايوركا، عاصمة الارخبيل.

وأجرى فيليبي السادس وليتيسيا محادثات مع سياسيين ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، قبل أن يقوما بجولة شاطئية، ويتفقدا أحد النزل الراقية في الجزيرة، حيث أظهر فريق استقبال النزل الإجراءات الحمائية المتخذة ضد مرض كورونا كوفيد-19.

وأبدى الملك فيليبي السادس اهتمامه بجهاز قياس درجة حرارة الزوار في النزل، حيث تؤخذ درجة حرارة جسم السائح حال دخوله، بشكل آلي.

ولم تسجل إسبانيا إلى حد يوم أمس سوى 3 حالات وفيات بسبب مرض كوفيد-19 خلال 24 ساعة، وقد قلصت البلاد حالات العدوى بما يكفي لتسمح برفع الحجر الصحي، ولكن السلطات تراقب ثلاث بؤر للعدوى تثير القلق، بحسب وزير الصحة الإسباني فرناندو سيمون.

وكانت إسبانيا رفعت الحجر الصحي يوم الأحد الماضي عن كامل مواطنيها في البلاد، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب كوفيد-19، 28 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 247 ألف حالة، من أصل 47 مليون نسمة يشكلون مجموع السكان.