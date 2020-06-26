مسلسل جديد عن أجهزة الاستخبارات الألمانية

لأول مرة في ألمانيا، يتم إعداد مسلسل تلفزيوني عن الاستخبارات الوطنية بعد الانتاجات الناجحة لهذا النوع من المسلسلات ومن أبرزها "بورو دي ليجاند" في فرنسا و"هوملاند" و"24" الامريكيان.

وقالت منتجة المسلسل شركة "كرامبيه" الجمعة "حتى الآن لم يتكلم أي مسلسل عن كواليس أجهزة الاستخبارت الخارجية الالمانية (بي ان دي)".

ولكتابة هذا المسلسل، استعين بكاتب السيناريو الألماني مارتن راوهاوس المعروف بأفلام عن الهجوم الدموي لفرقة كوماندوز فلسطينية على جناح الرياضيين الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية للعام 1972 في ميونيخ والجسر الجوي للحلفاء فوق برلين في العام 1948.

وسيتناول المسلسل آخر المستجدات الحاصلة والتغيرات على كل الأصعدة.

وقال الكاتب "العالم يتغير". وأضاف أن "ألمانيا العالقة بين ترامب وبوتين والقومية المتنامية في أوروبا والتهديد الإرهابي، تكافح ألمانيا من أجل العثور على مكان جديد على رقعة الشطرنج هذه ويهدف المسلسل إلى إظهار معنى هذا الوضع الجيوسياسي الجديد من أجل أمن البلاد".

ووفقا لشركة الإنتاج، وكما كانت الحال مع "بورو دي ليجاند" خصوصا، تمكن الكتاب من إجراء "ساعات من المقابلات" مع أشخاص من المكتب.