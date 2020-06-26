صواعق البرق تودي بحياة 107 أشخاص على الأقل في الهند

أفاد مسؤولون أن ما لا يقل عن 107 أشخاص قتلوا الخميس جراء صواعق برق في شمال وشرق الهند، وذلك خلال المراحل الأولى لهبوب الرياح الموسمية السنوية.

ولقي نحو 83 شخصا مصرعهم في ولاية بيهار في شرق البلاد بعدما أصابتهم الصواعق، في حين أن 24 آخرين قتلوا في ولاية أوتار براديش الشمالية.

وأضاف مسؤولون أن عشرات غيرهم أصيبوا بسبب الصواعق. وتعتبر صواعق البرق خلال الرياح الموسمية السنوية من يونيو-حزيران إلى سبتمبر-أيلول أمرا شائعا إلى حد ما في الهند.

وقال لاكشميشوار راي وزير إدارة الكوارث في ولاية بيهار إن هذه الحصيلة اليومية هي الأعلى بين تلك المسجلة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الضحايا كانوا من المناطق الشمالية والشرقية المعرضة للفيضانات في بيهار، محذرا من أن حصيلة القتلى قد تكون أعلى بانتظار وصول تقارير من المناطق الداخلية للولاية.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في بيهار يومي الجمعة والسبت، وفق مصلحة الأرصاد الجوية في الهند.

وفي ولاية أوتار براديش المجاورة، تم الإبلاغ عن معظم الوفيات في منطقة ديوريا القريبة من الحدود مع نيبال، ومدينة براياغراج، وفق السلطات.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي مساء الخميس في تغريدة عن تعازيه لأسر الضحايا، قائلا إن حكومتي الولايتين تقومان بأعمال الإغاثة الطارئة.

وقُتل أكثر من 2300 شخص جراء صواعق البرق في الهند في العام 2018، وفقا للمكتب الوطني لسجلات الجرائم الذي يوفر أحدث الاحصاءات والأرقام على هذا الصعيد.

وتعتبر الرياح الموسمية ضرورية لتجديد مصادر المياه في دول جنوب آسيا، ولكنها تحدث الكثير من الدمار في المنطقة كل عام.