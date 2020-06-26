إستمرار إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم وسط مخاوف حدوث موجة ثانية أكثر خطورة

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص كوفيد-19 ولقاحاته وعلاجاته ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم. وأفادت المنظمة أثناء عرضها تفاصيل مبادرة "تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد-19" الهادفة لحشد الموارد الدولية لاحتواء الوباء، والتي أطلقتها نهاية نيسان/أبريل مع شركائها، أن "الخطط المقدمة اليوم تدعو لتمويل بقيمة 31,3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات". وأضافت أنه تم التعهّد بما قدره 3,4 مليار دولار من هذا المبلغ حتى الآن.

;أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 487274 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق مصادر رسميّة الجمعة. وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 9,604,040 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 4,770,300 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 122238 وفاة من أصل 2,398,491 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 663652 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 54971 وفاة من أصل 1,228,114 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 43230 وفاة من أصل 307,980 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34678 وفاة ;239,706 إصابات، وفرنسا مع 29752 وفاة و197,755 إصابة.

وحتى الجمعة، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 83462 إصابة و13 إصابة جديدة بين الخميس والجمعة تعافى منها 78439 شخصاً.

وأحصت أوروبا الجمعة 195028 وفاة من أصل 2,603,552 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 130777 و2,501,065 إصابة.

وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي سجلت 105753 وفاة و2,296,254 إصابة، وآسيا 31827 وفاة و1,150,766 إصابة والشرق الأوسط 14722 وفاة و695172 إصابة وإفريقيا 9034 وفاة و348202 إصابة وأوقيانيا 133 وفاة و9038 إصابة.