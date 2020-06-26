شاهد: حادث مروع لحافلة نقل عام في العاصمة البولندية وارسو يخلف قتيلا وعدة جرحى

قال مسؤولون محليون الخميس إن حافلة نقل عمومي في وارسو هوت من على جسر فوقي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين ، خمسة منهم فى حالة خطيرة. وقالت المتحدثة باسم العاصمة البولندية على تويتر إن "شخصا توفي وأصيب حوالي 20 بجروح".

وقال وزير الصحة لوكاس زوموفسكي للصحفيين "خمسة أشخاص في حالة خطيرة."

وارتطمت الحافلة المفصلية الطويلة الحواجز الموجودة على الجسر عند مخرج فيستولا. وسقط الجزء الأمامي من الحافلة حوالي خمسة أمتار بينما بقي الجزء الخلفي مائلاً على حافة الطريق.

ووفقا لرجال الاطفاء، فإن إحتمال إصابة السائق بوعكة صحية مفاجئة، كان السبب في وقوع الحادث.