شاهد: أمطارغزيرة في أبيدجان تحول شوارعها إلى أنهار

حولت أمطارغزيرة شوارع مدينة ابيدجان الرئيسية في ساحل العاج الى انهار يوم الخميس وأغرقت منازل وقلبت سيارات وقتلت ثلاثة اشخاص.

وقال رجال الإطفاء في المدينة إن شخصين لقيا حتفهما، لكن أحد الصحفيين قال إنه رأى جثة الضحية الثالثة. وتعتبر الانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة خلال موسم الأمطار في أبيدجان.