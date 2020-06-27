ما هي منظمة الأمم المتحدة...مهامها وأهدافها؟

تأسّست منظمة الأمم المتحدة في الـ 24 أكتوبر-تشرين الأول للعام 1945م، وكان الهدف من إنشائها هو وضع حدّ للحروب والنزاعات الدولية حيث جاء في ديباجة ميثاق المنظمة "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح".

حلم السلام العالمي

ويحتفل العالم بمرور 75 عاما على تأسيس المنظمة الدولية حيث دعا الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش الخميس عشية الذكرى الـ 75 لوضع ميثاق المنظمة إلى "إعادة تشكيل" العالم "المضطرب" الذي يواجه وباء كوفيد-19، مشددا على تعزيز التعددية القطبية.

تأسست الأمم المتحدة على أنقاض الحرب العالمية الثانية لتحل محلّ عصبة الأمم التي تأسست قبلها بموجب معاهدة فرساي في العام 1919م، وانحلّت عام 1946 بعد أن أثبتت فشلها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

ودور المنظمة الرئيسي هو الحفاظ على السلام العالمي في إطار ميثاق الأمم المتحدة، الذي تمّ اعتماده في الـ 26 يونيو-حزيران 1945 من قبل 51 دولة معارضة لألمانيا واليابان، ودخل الميثاق حيّز التنفيذ رسميا في الـ 24 أكتوبر-تشرين الأول 1945. واليوم، تضم الأمم المتحدة 193 دولة أي تقريبا كل دول العالم. ومن بين الدول ذات السيادة، وحدها الفاتيكان لا تملك حق التصويت.

أهداف منظمة الأمم المتحدة

من بين أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة نذكر:

الحفاظ على الأمن والسلام العالمي والأمن بين دول العالم، وهو الهدف الرئيسي لتأسيس المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية من خلال منع حدوث النزاعات ومساعدة أطراف النزاع على تحقيق السلام.

حماية حقوق الإنسان حيث تقوم المنظمة بحماية حقوق الإنسان عن طريق الصكوك القانونية والأنشطة الميدانية.

تقديم المعونات إذ تُقدّم منظمة الأمم المتحدة الإغاثة الإنسانية للمناطق التي تعاني بسبب الكوارث الطبيعة والكوارث الناجمة عن الحروب والنزاعات.

شرطي العالم

الأمم المتحدة ليست حكومة عالمية ولا تسن قوانين، ومع ذلك، فهي تتخذ قرارات تمنح "الشرعية" لبعض التدخلات الدولية. وأهداف المنظمة محددة في ميثاق الأمم المتحدة حيث يوافق الأعضاء على اتخاذ تدابير جماعية فعالة للوقاية ووضع حدّ لأي "تهديد للسلام" وقمع "أي سلوك عدواني أو أي عملية خرق للسلام الدولي.

وبشكل ملموس، تلقى هذه المهمة على عاتق مجلس الأمن الذي يمكنه اتخاذ قرارات ملزمة، فهو من يقرر عملية إرسال قوات حفظ السلام أي الجنود الذين يتصرفون تحت راية الأمم المتحدة، كما يعهد بالتدخل العسكري على مسرح الحرب لدولة أو ائتلاف من الدول الأعضاء. في العام 2020 قامت المنظمة بـ 13 عملية لحفظ السلام.

الأمم المتحدة آلة معقدة

منذ العام 1945 نمت الأمم المتحدة بشكل مطرد، وهي اليوم تتكون من ستة أجهزة رئيسية تضاف إليها خمس عشرة وكالة متخصصة وعشرات المنظمات ذات الصلة.

تمويل المنظمة

للأمم المتحدة نوعان من مصادر التمويل، يتمثل المصدر الأول في المساهمات الإلزامية، في حين يتمثل المصدر الثاني في المساهمات الطوعية. والمساهمات الإلزامية يتمّ تحصيلها من قبل الأعضاء بالمنظمة كشرط للعضوية، ويختلف المبلغ المالي الذي يجب أن يدفعه كل عضو حسب والذي يتم تحديده بناءً على إجمالي الدخل القومي والسكان. تساعد هذه المساهمات الإلزامية على تمويل الميزانية العادية للأمم المتحدة، والتي تغطي النفقات الإدارية وعدد قليل من برامجها وهيئاتها، بالإضافة إلى عمليات حفظ السلام.

أما المساهمات الطوعية فيقدمها الأعضاء كمساعدة منهم للأمم المتحدة، حيث يعتمد الكثير من منظمات الأمم المتحدة بشكل أساسي على هذه المساهمات مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي.

لغات المنظمة

تستخدم المنظمة ست لغات رسمية وهي الإنجليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية، وهذه اللغات تستخدم على وجه الخصوص في الجمعية العامة ومجلس الأمن، ومع ذلك تستخدم الأمانة العامة للأمم المتحدة الإنجليزية والفرنسية كلغات عمل.