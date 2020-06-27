شاهد: طائرات مسيرة تضيء سماء مدريد تكريما لضحايا كوفيد-19

أضاءت أربعون طائرة مسيرة سماء العاصمة الإسبانية مدريد ليلا، خلال عرض خاص لتكريم ضحايا وباء كوفيد-19، وأقسام الطوارئ من الطواقم الطبية والطواقم العاملة معها.

وثبتت الطائرات المزودة بالأضواء المختلفة الألوان في وضعيات، مكنت من رسم أشكال استمرت معلقة في الفضاء دقائق عدة، مثل شكل اليمامة وهي تطير، ثم منزل وأبوان وطفل يمشون، ومختلف أعلام الدول التي انتشر فيها الوباء.

وبعث منظمو العرض الذين استغلوا أضواء "ليد"، برسائل مليئة بالمشاعر الدافئة كانت عبارة عن تحية إكبار عنوانها: "الأمل"، و"الأبطال".

واحتراما لمسافة التباعد الاجتماعي، ولتفادي حشود الناس الذين قد يكونوا رغبوا في مشاهدة العرض في عين المكان، أبقي موقع التنظيم الذي أشرفت عليه بلدية مدريد ومجموعة للترفيه، في السر.