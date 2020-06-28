مصرع 9 مقاتلين موالين لإيران في ثاني غارة جوية على سوريا خلال 24 ساعة

أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن تسعة مقاتلين غير سوريين ينتمون لمليشيات تدعمها إيران، قتلوا اليوم الأحد خلال غارة جوية جديدة، هي الثانية التي تشن في ظرف 24 ساعة على شمال شرقي سوريا.

ويرجح المرصد أن تكون إسرائيل هي المسؤولة عن شن هذه الضربات الجوية، التي استهدفت ضاحية البوكمال المحاذية للعراق. وبذلك ترتفع حصيلة عدد القتلى في الغارتين إلى 15 قتيلا، قضوا منذ مساء أمس السبت، وأشار المرصد إلى أن معظمهم من العراقيين.

وكانت غارة مساء السبت استهدفت قرية العباس في أقصى الشرق السوري، حيث قتل ستة من بينهم أربعة سوريين بحسب المصدر ذاته. من جانبها لم تعلق الدولة العبرية على الغارتين.

ومنذ بداية النزاع في سوريا شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية، ضد قوات نظام دمشق في جنوب سوريا وشرقها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ونادرا ما تقر إسرائيل بتنفيذ مثل تلك الغارات، والتي تسعى من وراءها إلى الحد من النفوذ الإيراني في سوريا.