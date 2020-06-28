كندا: إدانة شرطي أبيض بضرب شاب من أصول أفريقية

دانت محكمة كندية شرطيا أبيض الجمعة بتهمة ضرب شاب من أصول إفريقية في تورونتو عام 2016، في وقت تفتح كندا ملف العنصرية الممنهجة لديها.

وتم توجيه تهمتي ارتكاب اعتداء عنيف وعرقلة القضاء لمايكل تيريول، الذي نفّذ الاعتداء خارج أوقات عمله في جهاز الشرطة، وشقيقه كريستيان بعدما ضربا دافونت ميلر بأنبوب معدن.

وفقد ميلر الذي كان يبلغ 19 عاما عندما وقع الهجوم في 28 كانون الأول/ديسمبر 2016 النظر في إحدى عينيه.

ودان قاض في محكمة أونتاريو العليا مايكل تيريول بتمة أخف هي الاعتداء العادي في حين برّأ شقيقه.

ونفى الرجلان التهمتين الموجهتين إليهما وأصرا على أنهما تصرفا دفاعا عن النفس، متهمين ميلر بسرقة سيارات قبل وقوع المشاجرة.

وتأتي الإدانة على وقع تظاهرات منددة بالعنصرية وعنف الشرطة في إطار الاحتجاجات الواسعة المرتبطة بمقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد في مينيابوليس.

ومن المقرر أن يصدر الحكم بحق تيريول في 15 تموز/يوليو.