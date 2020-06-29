الشرطة الباكستانية: مقتل 6 أشخاص على الأقل في "هجوم إرهابي" على بورصة كراتشي

قالت الشرطة الباكستانية اليوم، الإثنين، إن مسلحين هاجموا مقر بورصة كراتشي، أكبر مدن البلاد والعاصمة المالية، واصفة الهجوم بـ"الإرهابي" ومضيفة أنه أدى إلى سقوط ستة قتلى على الأقل.

وكانت الشرطة قالت سابقاً إن قتيلين من حراس المبنى إضافة إلى شرطي سقطوا خلال الهجوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في الشرطة قوله إن الهجوم "انتهى".

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن عدداً "مجهولاً" من المسلحين موجود الآن في داخل ومحيط مقر البورصة، مضيفاً أن "إطلاق النار ما يزال مستمراً".

وأكد مسؤول في البورصة من جهته لوكالة فرانس برس حصول الهجوم.

ويأتي الهجوم على بورصة كراتشي بعد نحو 10 أيام من هجوم آخر تمّ بقنبلة يدوية على أحد مراكز الضمان الاجتماعي، وقتل نتيجته شخص وجرح ثمانية آخرون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وبعد عقد من الهجمات الدامية، وشبه اليومية، في باكستان، انخفض معدّل تلك العمليات بشكل كبير.