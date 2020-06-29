مصر تفتتح مطار العاصمة الإدارية الجديدة

افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين قصر البارون إمبان في شرق القاهرة بعد ترميمه، ليصبح جاهزاً لاستقبال الزوّار، كما شهد افتتاح مطارين جديدين في القاهرة.

وشيّد القصر الواقع في حيّ هيليوبوليس الراقي في شرق العاصمة سنة 1907 بمبادرة من البارون البلجيكي إدوارد إمبان. وهو مستوحى من معبد أنغكور فات في كمبوديا وتتزاوج فيه تصاميم معمارية هندوسية وأوروبية.

وأطلقت ورشة ترميمه في تموز/يوليو 2017 بالتعاون مع الحكومة البلجيكية بموازنة قدرها 100 مليون جنيه استرليني، وفق وزارة الآثار. وكان قصر البارون إمبان، ويعد تحفة هندسية محاطة بحدائق وارفة وشجر نخيل، في حالة تهالك شديدة، مثل كثير من العمارات التاريخية في القاهرة.

إعادة فتح المؤسسات والمشاريع المصرية

وقال خالد عناني، وزير السياحة والآثار المصري، خلال مؤتمر بثّه التلفزيون الرسمي لافتتاح عدد من المشاريع القومية، إن "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية هي الجهة المنفّذة للمشروع عن طريق شركات وطنية".

كذلك شهد السيسي خلال المؤتمر، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، افتتاح مطار العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة ومطار سفنكس في غربها، بهدف تنشيط الملاحة الداخلية والدولية.

ويأتي ذلك في وقت تسعى الحكومة المصرية إلى إعادة فتح البلاد ومؤسساتها بعد فترة شهدت فرض العديد من الاجراءات الاحترازية وتوقف الأنشطة المختلفة بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وكانت مصر اتخذت نهاية آذار/مارس الماضي قرارات عدة بالإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد وبدأت بتخفيفها تدريجيا منذ نهاية أيار/مايو.

فيما سجلت وزارة الصحة المصرية حتى الآن أكثر من 65 ألف إصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، بينها أكثر من 2700 وفاة.

يجدر بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، الأحد أن عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في منطقة شرق المتوسط تجاوز المليون.