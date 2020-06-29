اندلاع حريق في مخازن مفتوحة في ميناء نفطي في الكويت

اندلع حريق ضخم في مخازن مفتوحة في ميناء نفطي كويتي مساء الإثنين، ما أدى إلى أضرار مادية، بينما يحاول رجال الإطفاء منع النيران من الوصول إلى ساحة تضم ثلاثة آلاف سيارة جديدة.

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان إنّ "حريقاً شبّ (...) في منطقة غرب ميناء عبد الله" المطلّ على مياه الخليج على بعد نحو 45 كلم جنوب العاصمة، والمحاذي لمخازن تابعة للجيش الأمريكي ومخازن مؤسسة الموانئ الخاصة بالأمن الغذائي للدولة.

وتقوم تسعة مراكز إطفاء بمكافحة الحريق في المخازن ومساحتها 125 ألف متر مربّع وتحتوي أخشاباً وسيارات وبضائع متنوعة، بحسب المدير العام للإطفاء خالد المكراد.

وأوضح المتحدّث باسم الإدارة العامة للإطفاء العميد خليل الأمير لوكالة فرانس برس أنّ "الخسائر هي عبارة عن أخشاب ولم تمتدّ بعد النيران لحوالي 3000 سيارة جديدة موجودة في المخازن المفتوحة".

وتابع "نحاول إنقاذها الآن والحدّ من انتشار الحريق الذي ما زال بعيداً عن مخازن الجيش الأمريكي ومخازن مؤسسة الموانئ الخاصة بالمخزون الغذائي".

وذكر الأمير أنّ "أمام الإطفائيين 3 إلى 4 ساعات للسيطرة الكاملة على الحريق. النيران ما زالت مشتعلة ولكنّها تحت السيطرة".

والكويت دولة نفطية ثرية. وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء عبد الله 270 ألف برميل يومياً. ولم تعلن مؤسسة الموانئ عن تأثّر المصفاة بالحريق. ويذكر أن الكويت تضمّ معسكرات للقوات الأمريكية يعيش فيها آلاف الجنود.