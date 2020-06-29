إيران تصدر مذكرات اعتقال بحق ترامب بتهمة "التورط في اغتيال سليماني"

أعلنت إيران اليوم الاثنين، إصدارها مذكرات توقيف بحق 36 مسؤولاً أمريكياً وآخرين من دول أخرى، كانوا قد "تورطوا في اغتيال جنرال قاسم سليماني".

وقُتل سليماني، القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، غارة أمريكية على العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وقال المدعي العام الإيراني، مهر علي القاسي، إن طهران أرسلت القائمة للإنتربول وطلبت منه إصدار "إشعار أحمر" لتوقيف المسؤولين السياسيين والعسكريين المطلوبين.

وأضاف المدعي العام لطهران: "الأفراد تم اتهامهم بالقتل والقيام بعمل إرهابي، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأس القائمة، وسيتم محاكمته بمجرد أن يتنحى عن الرئاسة بعد انتهاء ولايته".

والإشعارات الحمراء التي يصدرها الإنتربول تطلب من السلطات المحلية لكل دولة توقيف متهمين نيابة عن دول أخرى إلا أنها غير ملزمة طبقاً للقانون الدولي.

ولم يعلق الإنتربول، ومقره مدينة ليون الفرنسية، على إصدار إيران لمذكرتها حتى الآن، إلا أن المؤسسة الدولية عادة ما تنأى بنفسها عن أي توقيفات قد تتخذ طابعاً سياسياً.