شاهد: رجل وزوجته يشهران أسلحتهم بوجه المتظاهرين في سانت لويس ألأمريكية

خرج عشرات المتظاهرين يوم الأحد إلى الشوارع في مدينة سانت لويس الأمريكية مطالبين عمدة المدينة ليدا كريوسون بتقديم استقالتها بعد أن أقدمت على نشر أسماء وعناوين الأشخاص الذين اقترحوا تفكيك مركز الشرطة في المدينة خلال مقابلة لها.

وتم نشر الفيديو يوم الجمعة عبر الفيسبوك، ما أثار غصب سكان المدينة.

ولم يتوقع أحد ماحدث. وأن يخرج مارك وزوجته باتريشيا، شاهرين أسلحتهم بوجه المتظاهرين لمنعهم من الاقتراب من قصرهم، بعد أن تعمد بعضهم على التخريب وإيذاء الحدائق والممتلكات.

وأظهر مقطع فيديو مصور مارك وباتريشيا وهما يطالبان الحشود بعدم الاقتراب من القصر. وعلت الصرخات وراحا يرددان عبارة "لا تقتربوا من القصر". وكانت باتريشيا ترفع مسدسا بيدها، بينما رفع زوجها مدفعاً.

ويدير الزوجين من داخل هذا القصر الفخم مركزا قانونيًا، الأمر الذي دفعهما للدفاع عنه بشتى الطرق المتاحة، نظرا لوجود العديد من الملفات والأوراق المهمة التي تتعلق بالعديد من القضايا. وقرر الزوجان بعد الشعور بالقلق، الدفاع عن الممتلكات الخاصة بهما مهما كلف الأمر.