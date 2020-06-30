الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يرجئ كأس الأمم عاماً واحداً بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف") أحمد أحمد الثلاثاء إرجاء نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عاما واحدا بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، لتنطلق في كانون الثاني/يناير 2022 بدلا من مطلع 2021.

وقال أحمد خلال مؤتمر صحافي إثر اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد اليوم عبر تقنية الاتصال بالفيديو، إن الاتحاد اتخذ هذا القرار لأن "الصحة هي الأولوية المطلقة".

وباتت أمم إفريقيا 2021 ثالث بطولة قارية يتأجل موعدها بسبب "كوفيد-19"، بعد كأس أوروبا وكوبا أميركا اللتين كانتا مقررتين في صيف العام الحالي، وتم إرجاؤهما الى صيف 2021.

وأشار رئيس الكاف الى ان بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان" التي كانت مقررة أيضا في الكاميرون في نيسان/أبريل 2020 وتم إرجاؤها في وقت سابق، ستقام اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2021، بدلا من بطولة المنتخبات الوطنية الأولى.

وتوقفت منافسات اللعبة على صعيد القارة، باستثناء بوروندي، اعتبارا من آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، بما شمل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ومنافسات مسابقتي الأندية، أي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).

تتبقى أربع جولات من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم 2021 في الكاميرون، الدولة التي كان من المقرر ان تستضيف النسخة الأخيرة عام 2019، قبل ان تسحب منها قبل أشهر من الموعد بسبب مشاكل في انجاز البنى التحتية ومخاوف أمنية.

وأكد الاتحاد رضاه "عن التزام السلطات الكاميرونية لاستضافة البطولتين"، معتبرا ان البلاد "جاهزة" للاستضافة "وتحترم الجدول الزمني الملحوظ".

وأوضح الاتحاد ان التفاصيل المتعلقة بما تبقى من التصفيات، إضافة الى جدول البطولة، ستعلن في وقت لاحق.

في المقابل، لم يتطرق بيان الاتحاد الى التصفيات الإفريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان من المقرر ان ينطلق الدور الثاني من هذه التصفيات في آذار/مارس الماضي. لكن بسبب فيروس كورونا، تم تأجيله مبدئيا الى تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وعلى صعيد مسابقتي الأندية، أقر الاتحاد استكمالهما بصيغة معدلة (إقامة مباراة واحدة في نصف النهائي بدلا من مباراتي ذهاب وإياب)، اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد في بيان عن اجتماع اللجنة التنفيذية، ان مسابقة دوري الأبطال ستستكمل في أيلول/سبتمبر في مكان يحدد لاحقا.

أما مسابقة كأس الاتحاد ("الكونفدرالية")، فسيتم استكمالها أيضا بالصيغة المعدلة في المغرب.

بلغت المسابقة القارية الأم مرحلة الدور نصف النهائي مع هيمنة مصرية-مغربية حيث من المقرر أن يلتقي الرجاء البيضاوي مع الزمالك، والوداد البيضاوي مع الأهلي.

أما "الكونفدرالية"، فيجمع دورها نصف النهائي بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وحوريا الغيني.

انتخابات وإلغاء الجوائز

الى ذلك، أعلن الاتحاد إلغاء نسخة العام الحالي من كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي كان من المقرر ان تنطلق في تشرين الثاني/نوفمبر، وإطلاق نسخة للسيدات من مسابقة دوري الأبطال اعتبارا من العام المقبل، على ان يتم "إعلان صيغتها والتفاصيل الأخرى المتعلقة بها في الوقت المناسب".

وأعرب أحمد عن فخره "بولادة دوري أبطال للسيدات على مستوى القارة الإفريقية"، معتبرا ان الخطوة "تاريخية بالنسبة الى كرة القدم الإفريقية والعالمية".

وعلى صعيد انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في ختام ولاية الأعوام الأربعة لأحمد، أشار الأخير الى انها ستقام مبدئيا في 12 آذار/مارس 2021 في موريتانيا.

وانتخب أحمد أحمد رئيسا للاتحاد في العام 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو الذي هيمن على الكرة الإفريقية لنحو ثلاثة عقود من الزمن.

على صعيد آخر، أكد الاتحاد إلغاء حفل جوائزه السنوية 2020 بسبب الفيروس، مؤكدا تقديم مساعدات مالية للاتحادات الوطنية للتعامل مع تبعات "كوفيد-19"، بقيمة 300 ألف دولار لكل منها.