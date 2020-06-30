وباء كوفيد-19: أبرز المستجدات العالمية لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقلّ عن 502,599 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، حتى وقت متأخر من أمس الإثنثن.

يوم أمس دعت منظمة الصحة العالمية إلى "ترقب الأسوأ" في ظل غياب التضامن الدولي في الأزمة، معلنةً أنها سترسل فريقاً إلى الصين لتحديد مصدر الفيروس.

في الصين دائماً، وافق الجيش الصيني على استخدام لقاح ضد فيروس كورونا ضمن صفوفه، تم تطويره من جانب وحدة الأبحاث التابعة له وإحدى شركات التكنولوجيا الحيوية، وفق ما أعلنت الشركة، بانتظار النتائج طبعاً.

وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنّ أزمة فيروس كورونا المستجد تتطلّب استجابة اقتصادية كبرى أشبه بالخطة التي وضعها الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت لتحفيز الاقتصاد إبان حقبة الكساد الكبير.

بريطانياً أيضاً، أعلنت الحكومة أنّها قرّرت تشديد تدابير الحجر المفروضة على ليستر بعدما سجّلت المدينة الواقعة في وسط إنجلترا زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتصبح بذلك أول مدينة إنجليزية تخطو خطوة إلى الوراء على طريق التعافي من الوباء.

في القارة الأميركية، سجلّت الولايات المتحدة أكثر من أربعين ألف إصابة جديدة في يوم واحد، فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ حكومته تستعدّ لموجة ثانية يمكن أن تضرب البلاد في الخريف، داعياً مواطنيه إلى توخّي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.