مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب بأكثر من مليون أوقية

أعلن بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن كشف للذهب في صحراء مصر الشرقية "باحتياطي يٌقدّر بأكثر من مليون أوقية".

وقال البيان إن الكشف وقع في منطقة "إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95 في المائة، والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص".

وأوضح البيان أن الكشف وقع بالتحديد "في منطقة امتياز شركة شلاتين المصرية للثروة المعدنية"، بإجمالي استثمارات بأكثر من مليار دولار على مدار العشر سنوات المقبلة.

وكان وزير البترول والتعدين المصري طارق الملا طرح في مارس-آذار مزايدة مصر الأولى للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، وأرجئ إغلاقها حتى سبتمبر-أيلول المقبل بسبب ظروف جائحة كوفيد-19، بعدما كان مقررا في يوليو-تموز.

وتعتبر شركة سنتامين الأسترالية هي رائدة التنقيب عن المعدن النفيس في البلاد حيث لها حق إدارة واستغلال منجم السكري، المنجم الأكبر للذهب في البلاد منذ العام 2005.

وسجّلت الشركة، حسب موقعها الرسمي، انتاج 480.5 ألف أوقية ذهب باجمالي إيرادات 652 مليون دولار.

وفي فبراير-شباط وافقت الحكومة المصرية على منح رخصة تنقيب عن الذهب لشركة "أتون ربسورسز" الكندية، لتصبح الثانية في هذا المجال بعد سنتامين.

ومن المحتمل أن يساهم هذا الاكتشاف في زيادة استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.