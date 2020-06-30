الاتحاد الأوروبي: الجهات الدولية المانحة تتعهّد تقديم 6,9 مليارات يورو للاجئين السوريين

أعلنت المفوضية الأوروبية أن المشاركين في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل تعهدوا تقديم 6,9 مليارات يورو (7,7 مليارات دولار)، بينها 4,9 مليارات للعام 2020.

وأوضح مفوّض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش عقب المؤتمر أن "مجموع التعهدات بلغ 6,9 مليارات يورو، أي 7,7 مليارات دولار، بينها 4,9 مليارات يورو للعام 2020 وملياران إضافيان للعام 2021".

وكان مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك قدر الحاجات المالية بعشرة مليارات دولار.

وأورد المفوض لينارتشيش أن تعهدات الدول المانحة اقترنت بقروض من المؤسسات المالية الدولية بقيمة ستة مليارات يورو (6,7 مليارات دولار).

وقال "أحرص على التأكيد أن حدث اليوم يأتي في مرحلة بالغة الصعوبة لأن تأثير وباء كوفيد-19 يترجم زيادة هائلة في الحاجات الإنسانية في كل أنحاء العالم، ومن المؤكد أن له تأثيراً عميقاً على اقتصادات الجهات المانحة".

وأضاف "في هذا السياق الذي يستدعي التفكير، علينا أن نكون راضين جداً عن الوعد بدعم شامل".

ومن شأن الأموال الموعودة أن تتيح مساعدة نحو 12 مليون سوري لجأوا إلى دول مجاورة أو نزحوا داخل بلادهم، وفق ما أوضح ممثل المفوضية العليا للاجئين فيليبو غراندي.