محادثات حول سوريا بين تركيا وإيران وروسيا الأربعاء

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النزاع في سوريا الأربعاء مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني، بحسب ما أعلنه الكرملين اليوم الثلاثاء.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين للصحافيين عقد المؤتمر عن بعد عبر الفيديو، مشيراً إلى أن المسؤولين الثلاثة سيلقون "ثلاثة خطابات" قبل درس ملف سوريا بشكل مغلق قرابة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وتندرج المباحثات في إطار مسار أستانة للسلام الذي يضم منذ كانون الثاني/يناير 2017 ممثلين عن دمشق ووفدا من المعارضة. وتشرف على مسار أستانة كل من روسيا وإيران المتحالفتين مع النظام السوري، وتركيا الداعمة لمقاتلي المعارضة.

وهي المباحثات الأولى بين الرؤساء الثلاثة منذ أيلول/سبتمبر 2019.