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مصر

شاهد: إعادة افتتاح قصر البارون في القاهرة بعد اكتمال ترميمه

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: إعادة افتتاح قصر البارون في القاهرة بعد اكتمال ترميمه
حقوق النشر  AP Photo
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تمّت إعادة افتتاح قصر البارون إمبان في القاهرة بعد أزيد من عامين من إغلاقه بسبب أشغال الترميم حيث تمكن الزوار من إعادة اكتشاف هذا المعلم المميّز في المشهد العمراني للعاصمة المصرية.

وانطلقت عملية ترميم قصر البارون في العام 2017 حيث أشرفت على تنفيذها وحدة هندسة الجيش المصري وشركة المقاولون العرب، بتكلفة حوالي 175 مليون جنيه مصري أي 11 مليون دولار أمريكي. وكانت عملية الترميم هذه هي الأولى التي يتمّ إجراؤها للقصر منذ أكثر من 100 عام.

وجاء في بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية "أنه وبعد عامين من العمل الجاد في أول مشروع متكامل لترميمه وإعادته إلى رونقه، قصر البارون إمبان، أيقونة مصر الجديدة، الذي طالما جذب أنظار كل من مر به، يفتح أبوابه اليوم لأول مرة للزيارة، لترميمه وإعادته إلى رونقه".

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بعد عامين من العمل الجاد في أول مشروع متكامل لترميمه وإعادته إلى رونقه، قصر البارون إمبان- أيقونة مصر الجديدة- الذي طالما جذب أنظار كل من مر به، يفتح أبوابه اليوم لأول مرة للزيارة، لترميمه وإعادته إلى رونقه ... القصر مستوحى من المعابد الكمبودية بناه رجل الصناعة البلچيكي ادوارد إمبان عام١٩١١. استمتعوا بلقطات من هذا القصر الأسطوري. After two years of hard work the iconic Palace of the Baron Empain, located in the heart of Heliopolis opens its doors to visitors for the first time. The Palace was built by the Belgian industrialist Edward Empain in 1911, and it’s inspired by Cambodian temples, and bares witness to the story of Heliopolis, the Sun City. Enjoy a sneak peak inside this historic wonder. @khaled.elenany #StaySafe #ExperienceEgypt #SameGreatFeelings

Une publication partagée par Ministry Tourism & Antiquities (@ministry_tourism_antiquities) le

وتمّ تصميم قصر الصناعي البلجيكي إدوارد إمبان على امتداد صحراء اشتراها شمال شرق القاهرة من قبل المهندس المعماري الفرنسي ألكسندر مارسيل، وهو مستوحى من معبد أنكور وات الهندوسي في كمبوديا وهو ما أكدته وزارة السياحة والآثار المصرية في منشور حيث أشارت إلى أن القصر الذي يعدّ أيقونة معمارية مستوحى من المعابد الكمبودية.

وقال وزير السياحة والآثار، خالد العناني، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "خالص شكري وتقديري لزملائي الذين عملوا بإخلاص وتفان، لإنقاذ هذا الأثر الرائع والحفاظ عليه للأجيال القادمة".

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الحمد لله وبعد عامين من العمل الجاد الحلم تحول إلى حقيقة. غدا يفتح قصر البارون أبوابه أمام الزائرين. إن افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع الأثري السياحي الهام، يؤكد على الدعم غير المسبوق الذي توليه مصر لقطاعي السياحة والآثار. خالص شكري وتقديري لزملائي الذين عملوا بإخلاص وتفان لإنقاذ هذا الأثر الرائع والحفاظ عليه للأجيال القادمة. After two years of hard work, the dream has come true. Tomorrow the Baron Empain Palace opens its doors to visitors. The opening of this iconic monument by H.E President Abd El-Fattah El-Sisi today, shows the unprecedented support Egypt is giving to tourism and antiquities. A heartfelt thank you to all my colleagues who worked with passion and devotion in the restoration project of this iconic monument.

Une publication partagée par Khaled El-Enany خالد العناني (@khaled.elenany) le

وأنشأ إدوارد إمبان هذا القصر، في الفترة ما بين العامين 1907-1911، ويتألف التصميم الداخلي للقصر من ثلاثة طوابق، يعلوها السطح، ويحيط بالقصر حديقة كبيرة من جميع الجهات. وتمّ تصميم القصر بشكل يجعل الشمس لا تغيب عنه، إذ تدخل أشعتها إلى جميع غرفه.

وتسعى مصر إلى تنشيط القطاع السياحي الذي تضرر كثيرا بسبب تدابير الإغلاق التي اعتمدتها السلطات في مصر خاصة ودول العالم عامة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.