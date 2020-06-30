شاهد: مولودة باندا جديدة في حديقة حيوان تايبيه في الصين

أعلنت حديقة حيوان تايبيه، الإثنين أن باندا عملاقة قدمتها الصين لتايوان، ولدت شبل انثى ثان بعد تلقيحها اصطناعياً.

وقالت حديقة الحيوان إن الشبل الذي لم يحصل على اسم بعد، ولد يوم الأحد ويزن حوالي 186 غرامًا. ولم يحصل على رعاية أمه بسبب تعبها من الولادة ويتم رعاية الشبل حديث الولادة صحيا وهو في حالة مستقرة، بعد علاجه من إصابة طفيفة في ظهره.

وولدت أول باندا عملاقة في تايوان في عام 2013، في خروج نادر عن البروتوكول الصيني بإقراض الباندا، وإرسال أي ذرية إلى الصين ولكن سُمح لتايوان بالاحتفاظ بيوان زاي، كلفتة رمزية عندما كانت الجزيرة ذات الحكم الذاتي تدار من قبل إدارة الكومينتانغ الصديقة لبكين.

يجدر بالذكر أن هناك أقل من 1600 باندا في العالم معظمها في مقاطعة سيتشوان الصينية، مع وجود حوالي 300 باندا محجوزة في بيئات مناسبة للحيلولة دون انقراضها حول العالم.