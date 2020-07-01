19 قتيلا بانفجار في مركز طبي في طهران.. صور من موقع الحادث

قُتل 19 شخصاً على الأقلّ جرّاء انفجار قوي هزّ مركزاً طبّياً في شمال طهران الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانيّة "إسنا" عن أجهزة الطوارئ.

وأورد التلفزيون الرسمي أنّ الانفجار في مركز "سينا أطهر" الطبّي أدّى إلى تضرّر مبان مجاورة وتصاعد دخان أسود في أجواء المنطقة.

وقالت أجهزة الطوارئ في بيان إنّه "تمّ الإبلاغ عن انفجار في الساعة 20,56 (16,26 بتوقيت غرينتش) تلاه حريق في مركز سينا أطهر الطبّي. أُرسِلت وحدات طبّية على الفور"، وأضافت أنّه "تمّ التأكّد من مقتل 13 شخصاً".

من آثار التفجير Vahid Salemi/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

ولاحقاً، صرّح قائد شرطة طهران حسين رحيمي لوكالة إسنا أنّ رجال الإطفاء عثروا بعد ساعتين من إطفاء الحريق على جثث ستّة أشخاص، ما يرفع عدد القتلى إلى 19، كما أشار التلفزيون الرسمي إلى أنّ بين القتلى 15 امرأة.

قتل نحو 19 شخصا في الانفجار AMIR KHOLOUSI/AFP

من جهته، قال المتحدّث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال مالكي للتلفزيون الرسمي إنّ الانفجار وقع عندما اشتعلت نيران في اسطوانات غاز في مخزن المركز الطبّي.

وأشار إلى أنّ بعض الضحايا "كانوا في الطبقات العليا، داخل غرف العمليّات، وكانوا من المرضى أو مُرافقيهم. لسوء الحظّ، فقدوا حياتهم بسبب الحرارة والدخان الكثيف"، وأخمد الحريق بعد نحو ساعتين.

محيط موقع الانفجار Vahid Salemi/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

يأتي هذا الحادث بعد أربعة أيّام من انفجار خزّان غاز صناعي قرب مجمّع عسكري، هزّ العاصمة الإيرانيّة.

وأوضح المتحدّث باسم وزارة الدفاع داود عبدي حينها أنّ "خزّان غاز انفجر في مكان عامّ في بارشين"، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا. ولم يحدّد بدقة مكان الانفجار.

مسعف تأثر بالدخان المتصاعد من الحريق Vahid Salemi/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

ويُشتبه في أنّ موقع بارشين شهد اختبارات على انفجارات تقليديّة يمكن تطبيقها في المجال النووي، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلاميّة.

وخضع الموقع لتدقيق من الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية التابعة للأمم المتحدة في العام 2015.