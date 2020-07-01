وباء كوفيد-19: أبرز المستجدات العالمية لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 506 آلاف و818 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 ت غ الثلاثاء.
وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 10,372,230 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5,207,900 شخص على الأقل.
ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.
والولايات المتحدة، التي سجّلت فيها أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 126,512 وفاة من أصل 2,612,259 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 705,203 أشخاص.
بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 58314 وفاة من أصل 1,368,195 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 43730 وفاة من أصل 312,654 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34767 وفاة (240,578 إصابة)، وفرنسا مع 29843 وفاة (201,208 إصابات).
وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً تسجيل 4634 وفاة من أصل 83531 إصابة (19 إصابة جديدة بين الإثنين والثلاثاء) تعافى منها 78469 شخصاً.
وأحصت أوروبا الثلاثاء حتى الساعة 19,00 ت غ، 196,987 وفاة من أصل 2,676,496 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 135,147 (2,716,403 إصابات).
وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 114,108 وفيات (2,536,617 إصابة)، وآسيا 34418 وفاة (1,280,698 إصابة) والشرق الأوسط 16137 وفاة (756,649 إصابة) وإفريقيا 9888 وفاة (396,045 إصابة) وأوقيانيا 133 وفاة (9328 إصابة).
بكين ترفع بعض إجراءات العزل بعد انخفاض الإصابات بكوفيد-19
رفعت بكين العديد من إجراءات العزل التي فرضت لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد وأبلغت عن تسجيلها ثلاث إصابات جديدة فقط في المدينة الأربعاء ما يزيد الآمال في السيطرة على الوباء.وأغلقت العاصمة الصينية عشرات المجمعات السكنية وأجرت اختبارات جماعية الشهر الماضي بعدما أثارت مئات الإصابات مخاوف من عودة الفيروس.لكن القيود رفعت الثلاثاء عن خمسة مجمعات سكنية لم تسجّل إصابات جديدة بالفيروس، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية فيما خففت المدينة القيود المفروضة على المدينة.وشهدت سبع مجمعات أخرى في بكين رفع إجراءات العزل الجمعة الماضي.وارتبطت معظم الإصابات بسوق شينفادي الذي يوفر حوالى 80 % من المنتجات واللحوم الطازجة في بكين، ما أثار القلق بشأن سلامة الأغذية.وذكرت صحيفة "تشاينا نيوز" الحكومية أن الإغلاق الذي فرض على خمسة مجمعات في منطقة فنغتاي المتضررة بشدة قد رفع، كما أن خبراء مكافحة الأمراض سيقترحون خطة لإزالة القيود المفروضة على سبعة مجمعات أخرى في المنطقة المحيطة بالسوق.لكن التقرير قال إنه سيتعين على تلك المجمعات "تطبيق تدابير وقائية حازمة" مع عدم الإتاحة لغير المقيمين إمكان دخول المجمعات السكنية.كذلك، سيتوجب على المجمعات إصدار تصاريح دخول للمقيمين.
الجزائر تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا
سجّلت الجزائر الثلاثاء 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد الذي أدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمته للدول المسموح للوافدين منها بدخول أراضيه.
لكنّ القرار الأوروبي لا يغيّر كثيراً في واقع الأمر، ذلك أنّ الجزائر قرّرت الأحد إبقاء حدودها البرية ومطاراتها وموانئها مغلقة حتى إشعار آخر بسبب تسجيلها ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في طفرة عزت سببها إلى تراخي المواطنين في احترام إجراءات الوقاية.
وفي مؤتمره الصحافي اليومي، أوضح جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الحكومية المكلّفة رصد ومتابعة فيروس كورونا أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الجزائر ارتفع إلى حوالى 140 ألف مصاب.
والجزائر هي البلد الأكثر تضرّراً بالوباء في المغرب العربي.
والحصيلة اليومية القياسية السابقة تعود إلى 28 حزيران/يونيو حين سجّلت البلاد 305 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.
وعلى غرار جارتيها تونس والمغرب فإن الجزائر مدرجة على قائمة تضمّ 15 دولة قرّر الاتحاد الأوروبي السماح للوافدين منها بدخول أراضيه اعتباراً من الأربعاء.
سجّلت الجزائر الثلاثاء 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد الذي أدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمته للدول المسموح للوافدين منها بدخول أراضيه.
لكنّ القرار الأوروبي لا يغيّر كثيراً في واقع الأمر، ذلك أنّ الجزائر قرّرت الأحد إبقاء حدودها البرية ومطاراتها وموانئها مغلقة حتى إشعار آخر بسبب تسجيلها ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في طفرة عزت سببها إلى تراخي المواطنين في احترام إجراءات الوقاية.
وفي مؤتمره الصحافي اليومي، أوضح جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الحكومية المكلّفة رصد ومتابعة فيروس كورونا أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الجزائر ارتفع إلى حوالى 140 ألف مصاب.
والجزائر هي البلد الأكثر تضرّراً بالوباء في المغرب العربي.
والحصيلة اليومية القياسية السابقة تعود إلى 28 حزيران/يونيو حين سجّلت البلاد 305 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.
وعلى غرار جارتيها تونس والمغرب فإن الجزائر مدرجة على قائمة تضمّ 15 دولة قرّر الاتحاد الأوروبي السماح للوافدين منها بدخول أراضيه اعتباراً من الأربعاء.
بايدن لن ينظم تجمعات انتخابية بسبب كوفيد-19أعلن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الثلاثاء أنه لن ينظم تجمعات انتخابية بسبب جائحة كوفيد-19، ما يشكّل تبايناً صارخًا مع منافسه الرئيس دونالد ترامب الذي عقد بالفعلتجمعات كبيرة في إطار حملة إعادة انتخابه.
وقال نائب الرئيس السابق خلال جلسة أسئلة وأجوبة نادرة مع الصحافيين في ولاية ديلاوير لمناقشة موضوع الوباء وسبل تخفيف انتشاره "في رأيي هذه أكثر حملة غير اعتيادية في التاريخ الحديث"، مضيفاً "سأتبع أوامر الأطباء، ليس من أجلي فقط بل من أجل البلاد، وهذا يعني أنني لن أنظم تجمعات".
ويتعرض ترامب لانتقادات شديدة بعدما نظم تجمعاً في مدينة تولسا في أوكلاهوما جمع في العشرين من حزيران/يونيو آلاف المشاركين في هذه الولاية الجنوبية التي يزداد فيها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بايدن أنه لم يخضع بعد لفحص كورونا لأنه لم تظهر عليه أي أعراض ولأنه "لا يريد أن يحل محل شخص آخر". لكنه أكد أنه سيجري الفحص "قريباً" وخصوصاً أنه بات يلتقي مزيداً من الناس ضمن اجتماعات عامة.
ويهزأ ترامب وفريق حملته من بايدن لملازمته منزله في ولمينغتون من دون تنظيم أي تجمعات مباشرة بعد التوقف المفاجىء لحملته منتصف آذار/مارس بسبب الوباء.
وقال نائب الرئيس السابق خلال جلسة أسئلة وأجوبة نادرة مع الصحافيين في ولاية ديلاوير لمناقشة موضوع الوباء وسبل تخفيف انتشاره "في رأيي هذه أكثر حملة غير اعتيادية في التاريخ الحديث"، مضيفاً "سأتبع أوامر الأطباء، ليس من أجلي فقط بل من أجل البلاد، وهذا يعني أنني لن أنظم تجمعات".
ويتعرض ترامب لانتقادات شديدة بعدما نظم تجمعاً في مدينة تولسا في أوكلاهوما جمع في العشرين من حزيران/يونيو آلاف المشاركين في هذه الولاية الجنوبية التي يزداد فيها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بايدن أنه لم يخضع بعد لفحص كورونا لأنه لم تظهر عليه أي أعراض ولأنه "لا يريد أن يحل محل شخص آخر". لكنه أكد أنه سيجري الفحص "قريباً" وخصوصاً أنه بات يلتقي مزيداً من الناس ضمن اجتماعات عامة.
ويهزأ ترامب وفريق حملته من بايدن لملازمته منزله في ولمينغتون من دون تنظيم أي تجمعات مباشرة بعد التوقف المفاجىء لحملته منتصف آذار/مارس بسبب الوباء.
ترامب غاضب من الصين أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن "غضب متزايد" حيال الصين، في ضوء الخسائر الفادحة التي تُخلّفها جائحة كوفيد-19 في العالم عموماً وفي بلاده خصوصاً.
وكتب ترامب على تويتر "عندما أرى الجائحة تكشف وجهها المروّع حول العالم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة، أُصبح غاضباً أكثر فأكثر حيال الصين".
وأقرّ مسؤولو الصحّة الأميركيّون الثلاثاء بأنّهم لا يسيطرون على الوباء بـ"الكامل"، مبدين خشيتهم من حدوث تفشّ في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأسابيع المقبلة.
وتعتبر إدارة ترامب أنّ الصين أخفت حجم الوباء وشدّته، وهو الأمر الذي سمح بنظرها للفيروس بالانتشار بشكل أسهل حول العالم.
As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020
وكتب ترامب على تويتر "عندما أرى الجائحة تكشف وجهها المروّع حول العالم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة، أُصبح غاضباً أكثر فأكثر حيال الصين".
وأقرّ مسؤولو الصحّة الأميركيّون الثلاثاء بأنّهم لا يسيطرون على الوباء بـ"الكامل"، مبدين خشيتهم من حدوث تفشّ في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأسابيع المقبلة.
وتعتبر إدارة ترامب أنّ الصين أخفت حجم الوباء وشدّته، وهو الأمر الذي سمح بنظرها للفيروس بالانتشار بشكل أسهل حول العالم.
As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020
الولايات المتحدةعاودت الحصيلة اليوميّة لضحايا كوفيد-19 في الولايات المتّحدة الارتفاع، إذ سجّلت البلاد 1,199 وفاةً إضافيّة بالفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الثلاثاء الساعة 20,30 (00,30 ت غ الأربعاء).
وكانت الحصيلة اليوميّة للوفيات جرّاء الفيروس في الولايات المتّحدة تتراجع، وهي لم تكُن تتخطّى، منذ العاشر من حزيران/يونيو، عتبة الألف حالة وفاة.
وبذلك، ترتفع إلى 127,322 وفاة حصيلة ضحايا الوباء في الولايات المتحدة التي تُعتبر البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.
كما سُجّلت في البلاد أيضا 42,528 إصابة جديدة بالفيروس.
وأعادت السلطات الأميركيّة فرض تدابير إغلاق في أنحاء عدّة من البلاد، في محاولة للحدّ من الازدياد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس.
وكانت الحصيلة اليوميّة للوفيات جرّاء الفيروس في الولايات المتّحدة تتراجع، وهي لم تكُن تتخطّى، منذ العاشر من حزيران/يونيو، عتبة الألف حالة وفاة.
وبذلك، ترتفع إلى 127,322 وفاة حصيلة ضحايا الوباء في الولايات المتحدة التي تُعتبر البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.
كما سُجّلت في البلاد أيضا 42,528 إصابة جديدة بالفيروس.
وأعادت السلطات الأميركيّة فرض تدابير إغلاق في أنحاء عدّة من البلاد، في محاولة للحدّ من الازدياد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس.