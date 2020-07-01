شارك آلاف التشيكيين في حفل عشاء جماعي على طول جسر تشارلز في براغ، احتفالاً بتخفيف القيود الرامية إلى الحد من توسع انتشار وباء كوفيد-19.
وأقبل الناس على الموائد رغبة منهم في الاستمتاع بمباهج الحياة وفق ما أعرب عنه بعض المشاركين.
واعتباراً من اليوم، سوف لن تكون أقنعة الوجه إلزامية في المباني ووسائل النقل العمومية في العاصمة، حيث قرر مسؤولو الصحة في البلاد تخفيف القيود جزئياً.
القيود الوحيدة المتبقية تتعلق باستخدام أقنعة الوجه في الأماكن المغطاة وفضاءات المترو، إذا كان هناك تجمع لأكثر من 100 شخص.
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