أنت عربي وتريد السفر إلى الاتحاد الأوروبي؟ إليك قائمة المسموح لهم بالدخول

وافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء على إعادة فتح الحدود الخارجية للتكتّل أمام رعايا 15 دولة، من بينها ثلاث دول عربية، وهي: الجزائر، المغرب وتونس، وذلك ابتداءً من تاريخ الأول من تموز/يوليو.

يأتي القرار بعدما انحسر وباء كوفيد-19، الذي أثر بشدة على الاتحاد الأوروبي، وأدى، حتى الآن، إلى وفاة أكثر من 191 ألف شخص في القارة الأوروبية بشكل عام، بحسب مصادر رسمية.

ومنذ منتصف حزيران/يونيو الفائت، بدأت الدول الأوروبية بإعادة فتح حدودها الداخلية، بعدما تسبب فيروس كورونا بتعليق منطقة شنغن عن العمل بشكل شبه كلّي.

قرار إغلاق الحدود الداخلية لم يعجب الجميع أساساً.

ويجب أن تعرف، قبل الدخول في تفاصيل القائمة، أن المجلس سينظر في قائمة البلدان مجدداً بعد أسبوعين، وقد تخرُج منها بلاد عربية أو تدخلها أخرى، كما حصل مع مصر ولبنان سابقاً.

إذا كنت تسافر من المغرب أو الجزائر أو تونس

ستتمكن من السفر إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عادي، ما إن تسمح لك سلطات بلادك. فحدود الجزائر والمغرب مغلقة حتى ساعة كتابة هذه السطور. أما إذا كنت تونسياً، فأبواب الاتحاد مفتوحة أمامك.

إلا أن السلطات الجزائرية والمغربية ما زالتا متمسكتين بقرارهما إغلاق الحدود بسبب استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

إذا كنت من دولة عربية أخرى

إذا كنت من دولة عربية أخرى، سيسمح لك ولأسرتك، بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي، شرط أن تكون حاملاً لجنسية أحد بلدان التكتل، أو من المقيمين فيه لمدة طويلة، بحسب ما ينص عليه البيان الذي نشره المجلس الأوروبي أمس.

ووضع "الإقامة الطوية"، بحسب البند الثامن من توجيه المجلس الذي نشر في العام 2003، يحصل عليه أي مواطن من دولة خارج التكتل، بشكل تلقائي، وذلك بعد إمضاء 5 سنوات (بدون انقطاع) داخل إحدى الدول الأعضاء، وبشروط معنية.

طبعاً لا حاجة للتذكير أن الأمر يعتمد أيضاً على وضع حدود البلاد حيث تتواجد.

إذ كنت تعمل في "وظيفة أساسية"

تفصل وثيقة إضافية نشرت مع بيان الأمس ماهية "الوظيفة الأساسية" وجاءت فيها قائمة مؤلفة من 11 نقطة. وبالتالي، فالعرب الذين يعملون في المهن أدناه، حتى لو لم يكونوا من حاملي الجنسية الأوروبية أو من المقيمين، يمكنهم الدخول إلى الاتحاد:

- العاملون في المجال الصحي والباحثون في المجال نفسه أو الذين يعملون في قطاع العناية بالعجزة.

- العاملون "الحدوديون" - أي الذين هم من دولة حدودية مع التكتل، ولكنهم يعملون في داخله.

- العاملون في المجال الزراعي بطريقة موسمية.

- العاملون في مجال النقل.

- العاملون في البحر.

- الدبلوماسيون والعاملون في المؤسسات الدولية والعسكريون والعاملون في المجال الإنساني.

- مسافرو الترانزيت (يعني يمكنك العبور في فرنسا إلى كنت ذاهباً إلى جزر فارو مثلاً).

- إذا كانت لديك دواع عائلية طارئة.

- إذا كنت تبحث عن حماية دولية.

- إذا كنت تريد إنهاء دراساتك.

- إذا كنت صاحب مؤهلات وكفاءات عالية جداً وعملك ضروري للاقتصاد ولا يمكن أن تقوم به من الخارج.