بوتين يندد بالعقوبات الأميركية الجديدة الهادفة إلى "خنق" سوريا

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بالعقوبات الأميركية الجديدة على سوريا، الهادفة بحسب قوله إلى "خنق" هذا البلد الذي يمزقه نزاع مسلح منذ عام 2011.

وأعلن بوتين خلال لقاء، تمّ عبر تقنية الفيديو، مع نظيريه الإيراني والتركي أنّ "العقوبات الجديدة التي فرضت تهدف من دون شك إلى خنق سوريا اقتصاديا".

ودعا الرئيس الروسي في هذا السياق إلى تعزيز إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، و"دعم السوريين".

وأقرت الولايات المتحدة منتصف حزيران/يونيو عشرات العقوبات التي تستهدف النظام السوري في إطار قانون قيصر.

وبحسب واشنطن، تهدف العقوبات إلى دفع الرئيس السوري بشار الأسد إلى القبول بالقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015، والذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار وانتخابات وعملية انتقال سياسي في سوريا.

وينص قانون قيصر خصوصاً على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، ويفرض عقوبات على النظام والشركات المتعاونة معه، طالما لم تجر المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها.

وهو يستهدف العديد من أفراد عائلة الرئيس الأسد ومقربين منه، ويشمل 39 شخصية وكياناً، بينهم زوجة الرئيس السوري، أسماء.

وأسفرت الحرب في سوريا منذ اندلاعها في 2011 عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.