ترامب غاضب من الصين بسبب كورونا وتبعاته الاقتصادية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن "غضب متزايد" حيال الصين، في ضوء الخسائر الفادحة التي تُخلّفها جائحة فيروس كورونا في العالم عموماً وفي بلاده خصوصاً.

وكتب ترامب على تويتر "عندما أرى الجائحة تكشف وجهها المروّع حول العالم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة، أُصبح غاضباً أكثر فأكثر حيال الصين".

وأقرّ مسؤولو الصحّة الأميركيّون الثلاثاء بأنّهم لا يسيطرون على الوباء بـ"الكامل"، مبدين خشيتهم من حدوث تفشّ في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأسابيع المقبلة.

والتوتر الشديد أصلاً بين الولايات المتحدة والصين على خلفية الحرب التجارية، ازداد مع تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وتحميل ترامب بكين مسؤوليته.

وتعتبر إدارة ترامب أنّ الصين أخفت حجم الوباء وشدّته، وهو الأمر الذي سمح بنظرها للفيروس بالانتشار بشكل أسهل حول العالم.

وأعادت السلطات الأميركيّة فرض تدابير إغلاق في أنحاء عدّة من البلاد، في محاولة للحدّ من الازدياد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس.

ونجحت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في خفض عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 20 ألف إصابة يوميّاً، لكنّ هذا العدد عاود الارتفاع منذ أيام.