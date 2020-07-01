فيديو: مطار بيروت الدولي يعيد فتح مجاله وسط تدابير صحية خاصة

أعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق، الذي فرض في إطار الحد من انتشار وباء كوفيد-19. وسيعمل المطار بنسبة 10% من طاقته في البداية، في حدود ألفي مسافر يوميا.

وكانت أول طائرة حطت في المطار بعد هذه المدة قادمة من دبي، وهي تابعة لخطوط الإمارات العربية، تتبعها في اليوم نفسة طائرات قادمة من السعودية وقطر والكويت ولندن وباريس.

وفي المطار، أخضعت السلطات اللبنانية المسافرين الوافدين من بلدان لا يتوفر فيها اختبار البوليمراز المتسلسل "بي سي آر" إلى الفحص، على نفقة الخطوط التي تكفلت بنقل المسافر.

وفي حال ثبتت إصابة المسافر بالفيروس، فإنه يتعين عليه دفع معلوم الاختبار الثاني بعد 72 ساعة، والبقاء في الحجر الصحي.

وفي هذه الأثناء تضرب لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وتأمل الحكومة أن يساهم إعادة فتح المطار في جلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.