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ميانمار

ارتفاع عدد ضحايا حادث انزلاق تربة في ميانمار إلى مئة قتيل

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بقلم:  يورونيوز
ميانمار
ميانمار   -   حقوق النشر  أ ب
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ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق التربة في مناجم لليشم (الجاد) في شمال ميانمار إلى أكثر من مئة قتيل، كما أعلنت السلطات الخميس.

وكتبت إدارة الإطفاء على صفحتها على فيسبوك "حتى الآن عثرنا على 113 جثة في المجموع". وذكرت الشرطة المحلية أنه تم تعليق عمليات البحث بسبب الأمطار الغزيرة.

ووقع انزلاق التربة في وقت مبكر من الخميس قرب الحدود الصينية في ولاية كاشين البورمية بعد أمطار غزيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

ဖားကန့်မြေပြိုကျမူ ထပ်မံရရှိသတင်း ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (၁၁ ၁၀) အချိန်တွင် သေဆုံးသူ(၃၇)ဦးနှင့် (၁၂ ၀၅)အချိန်တွင်...

Publiée par Myanmar Fire Services Department sur Mercredi 1 juillet 2020

وتظهر في صور وضعت على الصفحة نفسها على فيسبوك رجال إطفاء وإسعاف وهم يبحثون في واد حدث فيه سيل وحل.

وحوادث انزلاق التربة شائعة في المنطقة.