تم في الولايات المتحدة إيقاف غيزلين ماكسويل المعاونة السابقة لخبير المال الأميركي الراحل جيفري إبستين، التي تتهمها ضحايا مفترضات له بالمساعدة على اختيارهن، وفق ما أعلنه ناطق باسم مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي اي) الخميس.

وأعلنت أجهزة المدعي العام الفدرالي في مانهاتن، المكلفة بقضية ابستين عن مؤتمر صحافي، لعرض التهم الموجهة إلى ابنة قطب الإعلام البريطاني الراحل روبرت ماكسويل.

ويشكل توقيف غيزلين ماكسويل البالغة من العمر 58 عاما، والتي تحمل جوازات سفر عدة في ولاية نيوهامشير، تطورا كبيرا في هذه الفضيحة المدوية.

ووجهت إلى جيفري إبستين تهم عدة بالاعتداء جنسيا على قاصرات، وكان ابستين شخصية معروفة في الطبقة المخملية مع معارف كثيرة في أوساط المشاهير في أوروبا والولايات المتحدة المتحدة من أمثال الأمير أندرو نجل الملكة إليزابيث الثانية، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. وقد أوقف إبستين وأودع السجن، حيث عثر على جثته في نيويورك في آب/اغسطس 2019.

وكانت غيزلين ماكسويل معاونة كبيرة له وعشيقته لفترة قصيرة. وبعد وفاة جيفري إبستين، وعدت وزارة العدل الأميركية بمواصلة التحقيق وملاحقة شركائه المحتملين، وكانت غيزلين ماكسويل على رأس هذه القائمة.