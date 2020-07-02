وباء كورونا كوفيد-19: أبرز المستجدات العالمية لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 512.383 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر
وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 10.564.050 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5.341.000 شخص على الأقل.
أحصيت 5354 وفاة و183 ألفا و264 إصابة إضافية في العالم. والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية هي البرازيل (1280) والولايات المتحدة (1169) والمكسيك (648).
والولايات المتحدة، التي سجّلت فيها أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 127.681 وفاة من أصل 2.658.324 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 720.631 شخصا.
07:06
صربيا
تبرّع لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا بأكثر من 40 ألف يورو (45 ألف دولار) لبلدة صربية تضررت بشدة من وباء كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وذكرت قناة "سبورت كلوب" الرياضية على موقعها الإلكتروني أن ديوكوفيتش الذي أعلن الثلاثاء الماضي اصابته بفيروس كورونا المستجد، تبرّع لبلدة نوفي بازار في جنوب غرب صربيا لمساعدتها في مكافحة التفشي المتزايد للعدوى.
وكانت البلدة أعلنت حالة الطوارئ اواخر حزيران/يونيو بسبب انتشار "كوفيد-19".
بعد النجاح في السيطرة على الموجة الأولى من تفشي الفيروس في أوائل ايار/مايو، شهدت صربيا الآن موجة جديدة حيث تسجل أكثر من 200 حالة يوميا في الأيام الأخيرة مقارنة بنحو 50 حالة قبل شهر.
06:35
إسرائيل
صادق البرلمان الإسرائيلي الأربعاء على قانون يُتيح للحكومة الاستعانة بجهاز الاستخبارات الداخليّة من أجل تتبّع المصابين بكوفيد-19 الذين يُواصل عددهم الارتفاع.
والقانون الذي تمّ تبنّيه في قراءة ثالثة وأخيرة (53 صوتاً مؤيّداً مقابل 38 صوتاً معارضاً)، يُتيح استخدام تقنيّات جهاز "شين بيت" للمراقبة على مدى ثلاثة أسابيع لتتبّع الحالات "التي لا يُمكن مراقبتها بطريقة أخرى"، بحسب النصّ.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد سمح في منتصف آذار/مارس لجهاز الأمن العام "شين بيت" المكلّف عادةً مكافحة الإرهاب، بجمع بيانات حول مواطنين وتحديد مواقعهم الجغرافية عبر تعقّب إشارات هواتفهم الخلوية في إطار "الحرب" على جائحة كوفيد-19.
06:34
البرازيل
أعلنت وزارة الصحّة البرازيليّة أنّ حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 60 ألفاً الأربعاء، بعد تسجيل البلاد 1038 وفاة إضافيّة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لوفيات كوفيد-19 في البرازيل إلى 60,632، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلميّ أنها أقلّ بكثير من الأرقام الحقيقيّة.
والأسبوع الماضي، شهدت هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبيّة أكبر عدد من الوفيات اليوميّة على مستوى العالم جرّاء الفيروس. وبالإجمال فإنّ البرازيل هي ثاني أكثر الدول تضرّراً من جرّاء الجائحة، سواء لناحية الإصابات أو الوفيات، بعد الولايات المتحدة.
كما أنّ أعداد الإصابات الجديدة التي تمّ الإعلان عنها الأربعاء في البرازيل، هي واحدة من أعلى المعدّلات المسجّلة على الإطلاق، إذ تمّ إحصاء 46,712 إصابةً إضافيّة في غضون 24 ساعة، ما يؤشّر إلى أنّ الوباء لا يزال بعيدًا عن السيطرة في هذا البلد.
وتُعتبر ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو الأكثر تضرّرًا، إذ بلغ عدد وفيات كوفيد-19 فيهما على التوالي 15,030 و 10,988.
06:33
الولايات المتحدة الأمريكية
سُجّلت نحو 52,898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأربعاء الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي.
وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى نحو 2,7 مليون.
وسجّلت البلاد أيضا 706 وفيات بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 128,028.
ويُعتبر عدد حالات الإصابة المكتشفة حديثًا في الولايات المتحدة، أعلى من أيّ وقت مضى منذ ظهور الوباء. كذلك فإن عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات يتزايد في عدد من بؤر الوباء، كما هو الحال في هيوستن (تكساس) وفينيكس (أريزونا).
والأربعاء، سجّلت تكساس رقماً قياسيّاً يوميّاً لناحية الإصابات، إذ أحصت 8,076 إصابة جديدة بكوفيد-19، أي ما يقرب من ألف إصابة أكثر من اليوم السابق.
وفي ضوء هذه الزيادة في أعداد الإصابات، اضطرت بعض الولايات إلى التمهل في عملية الخروج من الحجر.
06:32
كولومبيا
تخطّت أعداد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في كولومبيا الأربعاء عتبة المئة ألف إصابة، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة، بعد نحو أربعة أشهر من اكتشاف أوّل حالة في البلاد.
ومع تسجيل كولومبيا التي تضمّ 50 مليون نسمة 4,163 إصابة جديدة في يوم واحد، ارتفع إجماليّ الإصابات بكوفيد-19 إلى 102,009 حالات منذ 6 آذار/مارس، استناداً إلى النشرة اليوميّة لوزارة الصحّة.
كما سجّلت البلاد 136 وفاة جديدة بالفيروس الأربعاء، ليصل بذلك إجماليّ الوفيات جرّاء الوباء إلى 3,470. وأعلِن تعافي 43,407 أشخاص.
وتؤكّد الحكومة اليمينيّة أنّ أعداد الضحايا في البلاد تُعتبر أقلّ من تلك المسجّلة في دول أخرى في المنطقة، إلا أنّ الإصابات والوفيات في كولومبيا جراء الفيروس ارتفعت بشكل كبير منذ أن أمر الرئيس إيفان دوكي أواخر نيسان/أبريل بتخفيف إجراءات الحجر.