وباء كورونا كوفيد-19: أبرز المستجدات العالمية لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 512.383 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 10.564.050 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5.341.000 شخص على الأقل.

أحصيت 5354 وفاة و183 ألفا و264 إصابة إضافية في العالم. والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية هي البرازيل (1280) والولايات المتحدة (1169) والمكسيك (648).

والولايات المتحدة، التي سجّلت فيها أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 127.681 وفاة من أصل 2.658.324 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 720.631 شخصا.