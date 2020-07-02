شاهد: إيران تكشف عن وقوع "حادث" في موقع نطنز النووي

قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم، الخميس، إن "حادثاً" وقع في محطة نطنز النووية قيد الإنشاء، غير أنه لم يلحق ضرراً بمنشأة الطرد المركزي، بحسب المصدر نفسه.

وقال بهروز كمالوندي في لوكالة "إرنا" الرسمية إن الصالات المسقوفة في موقع نطنز تعرض لأضرار مضيفاً أن أي خسائر أو جروح بشرية لم تسجّل في "الحادثة".

وأكد كمالوندي أن الأعمال في الموقع مستمرة ولكنه لم يوضح الأسباب وارء "الحادثة".

وهذه هي المرة الأولى التي يقع فيها "حادث" في الموقع النووي، الأساسي بالنسبة لطهران لإنجاز مهمة تخصيب اليورانيوم، والذي يقع على بعد 250 كيلومتراً إلى جنوب العاصمة طهران.

ويعرف عن موقع نطنز أنه محصّن بشدة، إذ يحتوي على بنى تحتية مغطاة بنحو ثمانية أمتار من الباطون المسلح، حماية له من الضربات الجوية، كما أنه يعتبر أحد المواقع المفتوحة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

سبب غير معروف

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن حسابات مجهولة على وسائل تواصل اجتماعي إسرائيلية زعمت أن الدولة العبرية مسؤولة عن "محاولات التخريب".

وشددت على أن إيران حاولت "منع التصعيد والأوضاع التي لا يمكن التنبؤ بها أثناء الدفاع عن موقفها ومصالحها الوطنية".

وقالت خدمة "بي بي سي" فارسي، التي تعتبرها السلطات الإيرانية معادية، إنها تلقت بيانا "قبل ساعات" من الحادث من مجموعة تسمى "الفهود الوطنية" التي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث.

وزعمت المجموعة أنها تضم "منشقين موجودين في الأجهزة الأمنية الإيرانية" وقالت إن الموقع استهدف لأنه ليس "تحت الأرض" وبالتالي لا يمكن إنكار الهجوم عليه.

ولم تقدم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حتى الآن تفسيراً لسبب الحادث.

وسخر المحلل المقيم في طهران محمد ماراندي من ادعاءات المسؤولية عن الحادث على تويتر.

وقال ماراندي، الذي يرأس قسم الدراسات الأميركية في جامعة طهران، "إذا شب حريق في أي مكان، فإن خصوم إيران يدّعون ضربة عسكرية".

وتابع أنّ محطة "بي بي سي" فارسي تدعي حدوث تخريب من قبل منظمة سرية، فيما يدعي إخوانهم في الدعاية الإسرائيلية حدوث غارة بطائرة مسيّرة! تنسيق ضعيف".

ويأتي الحادث بعد ستة أيام من انفجار كبير قرب مجمع عسكري هزّ العاصمة الإيرانية.