شاهد: مصر تعيد فتح أهرامات الجيزة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر

أعادت مصر الأربعاء فتح أهرامات الجيزة في القاهرة والمتحف المصري للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بسبب الإغلاق الذي فرض بغرض الحد من انتشار وباء كوفيد-19.

واستقبلت الأهرامات الزوار الذين خضعوا لقياس درجات حرارتهم قبل بدء زيارتهم. وقال أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم إن فترة الإغلاق استُغلت في القيام بصيانة وتجديد في الموقع التاريخي.

وتريد الحكومة المصرية إعادة إحياء قطاع السياحة الذي ظهرت عليه بوادر تعاف قبل الجائحة بعد سنوات من الاضطراب.

وأعادت البلاد أيضا فتح مطاراتها، وقالت شركة الطيران الوطنية مصر للطيران إن حوالي ألفي راكب غادروا مطار القاهرة الدولي، على متن 14 رحلة طيران دولية الأربعاء.

ويعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على السياحة، التي تسهم بنحو 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتخشى الحكومة من أن يسفر الإغلاق المطول عن ضرر اقتصادي بالغ، فيما تحملت الرحلات الدولية والفنادق الخاوية أكبر الضرر.

وتأتي إعادة فتح البلاد رغم أن مصر مازالت تسجل أعدادا كبيرة نسبيا من الإصابات والوفيات الجديدة بسبب فيروس كورونا، ما يثير مخاوف من انهيار النظام الصحي في البلاد.

وسجلت مصر 68311 حالة إصابة بكورونا، منها 2953 وفاة، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكينز في الولايات المتحدة، لكن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات ككل مكان في العالم، يعتقد أنها أعلى بسبب عدة عوامل، منها محدودية الفحوص.