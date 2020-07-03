بريطانيا تكشف عن أولى تدابير رفع الحجر الصحي عن بعض الوافدين من أوروبا

كشفت الحكومة البريطانية الجمعة عن الإعفاءات الأولى لنظام الحجر الصحي المطبّق لمكافحة وباء كوفيد-19 وتتعلّق بالوافدين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتباراً من العاشر من تموز/يوليو.

لكن لتفادي حصول أي التباس، أوضحت الحكومة أن هذه الإعفاءات لا تعني إلا الوافدين إلى انكلترا وسيُفرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إلى اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية تحت طائلة فرض غرامة مالية.

والمملكة المتحدة هي إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 مع تسجيل ما لا يقلّ عن 44 ألف وفاة. إلا أن عدد الإصابات تباطأ وبدأت البلاد رفع القيود المفروضة خلال العزل الذي استمرّ ثلاثة أشهر.

ومن بين هذه القيود، فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على كل شخص يدخل المملكة المتحدة، بما في ذلك المقيمين في بريطانيا.

وأثار هذا القرار غضب شركات الطيران ودفع بدول أخرى إلى فرض قيود مماثلة رداً على ذلك.

وتنتظر الحكومة البريطانية من الدول المدرجة على لائحة الإعفاءات أن ترفع هذا التدبير عن الوافدين من بريطانيا. ولا تزال المفاوضات جارية مع الدول المعنية.

وقال وزير النقل البريطاني غراني شابس في بيان "اليوم يشكل مرحلة جديدة من إعادة الفتح الحذرة في بلدنا الكبير". وأشار إلى أن لندن لن تتردد في إعادة فرض قيود في حال ارتفع عدد الإصابات في الدول التي تعيد بريطانيا فتح حدودها لها.

ويُرتقب الجمعة الإعلان عن لائحة كاملة للدول التي ستستفيد من الإعفاءات. وتشمل قرابة 75 دولة، وفق وسائل إعلام.

وكان يُفترض أن تعلن حكومة بوريس جونسون عن الإعفاءات هذا الأسبوع لكن تم تأخير الإعلان بسبب خلافات مع الحكومة المحلية في اسكتلندا، وفق ما أفادر وزراء.

وأكدت الحكومة البريطانية الجمعة أن اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية "ستطبق مقاربتها الخاصة بشأن الإعفاءات".