الجيش المالي: مقتل تسعة جنود في كمين في وسط البلاد

قتل الخميس تسعة جنود ماليين في كمين استهدفهم خلال توجّههم إلى منطقة شهدت الأربعاء مجزرة بحق نحو ثلاثين قرويا في وسط البلاد، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش المالي.

وقال الكولونيل دياران كوني إن الهجوم وقع عند مدخل غواري، إحدى القرى التي شهدت مجزرة نفّذها مسلّحون بحق مدنيين.

وإستهدف الكمين قوة عسكرية تم إرسالها إلى المنطقة بعد ورود معلومات عن هجوم جديد.

وأوضح كوني أنّه مع وصول القوة "نحو الساعة 20,00 (بالتوقيت المحلي)، كانت القرية تبدو خالية (...) وعند مدخلها، تعرضت القوة إلى كمين"، من دون أن يوضح هوية المنفذين.

وأشار إلى "سقوط تسعة قتلى وجريحين، وسجّلنا تدمير معدات".

ويعدّ وسط مالي أحد ابرز بؤر أعمال العنف التي كانت بدأت في شمال البلاد في 2012 واتسع نطاقها بعد نحو ثلاثة أعوام باتجاه جنوب البلاد وبلغت بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.