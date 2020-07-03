البنتاغون يدين التدريبات العسكريّة الصينيّة في بحر الصين الجنوبي

دانت وزارة الدفاع الأمريكيّة الخميس إجراء مناورات عسكريّة صينيّة حول أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، معتبرةً أنّها "ستزيد من زعزعة استقرار" الوضع في المنطقة. وقال البنتاغون في بيان إنّ "وزارة الدفاع قلقة بشأن قرار الصين إجراء مناورات عسكريّة حول أرخبيل باراسيل، في بحر الصين الجنوبي، من 1 إلى 5 تمّوز/يوليو".

وأشار إلى أنّ هذه الأنشطة "ستزيد عدم استقرار الوضع" في هذه المنطقة التي تتنازع السيادة عليها كلّ من الصين وفيتنام وتايوان. وذكّرت واشنطن بأنّ "هذه التدريبات تنتهك أيضًا التزامات الصين" بموجب الإعلان المتعلّق بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي عام 2002.

وتابع البنتاغون أن هذه المناورات "هي الأحدث في سلسلة طويلة" من الخطوات الصينية "لتأكيد المطالب البحرية غير القانونية وإلحاق الضرر بجيرانها في جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي".

ودعت وزارة الدفاع الأمريكية "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وعدم القيام بنشاطات عسكرية قد تؤدي إلى تفاقم النزاعات" في المنطقة، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة النشاط العسكري الصيني.

وتجري هذه التدريبات الصينية وسط تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والصين بسبب وباء كوفيد-19، الذي اتهمت فيه واشنطن بكين بإخفاء تفشي المرض والتقليل من خطورته في مدينة ووهان الصينية.

وترفض واشنطن مطالب بكين بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي المنطقة التي تضم احتياطي كبير من الفنط والغاز.