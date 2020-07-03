شاهد: بعد إغلاق كورونا.. متحف نوبل يقدّم معرضاً عن الأوبئة عبر العصور

فتح متحف جائزة نوبل في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم، الخميس، أبوابه مجدداً أمام الزوار وذلك للمرة الأولى منذ منصف آذار/مارس، بسبب وباء كوفيد-19.

وتعرض في المتحف، الموجود أساساً في مبنى الأكاديمية، نبذات عن الذين منحتهم الأكاديمية العريقة منح نوبل وأيضاً عن الاكتشافات العلمية التي أسهمت في تقدم البشرية على كل الصعد.

واتخذت إدارة المتحف قراراً استثنائياً، إذ خصَّصت ليوم الافتتاح عرضاً عن "الفيروسات" حمل عنوان "مُعدٍ"، وهو يركّز على الحالة الطارئة والعصرية التي فرضها الوباء.

وقالت مديرة المتحف إيريكا لانر لوكالة أسوشييتد برس الأميركية إن العرض "يظهر كيف عالجت البحوث الطبية والاقتصاد وأيضاً الأدب الأوبئة والفيروسات عبر التاريخ".

وبإيجابية واضحة أضافت لانر قائلة "الإنسانية تمكنت من التغلب على المشاكل وإيجاد الحلول في أزمنة مختلفة من الأزمات وهذه رسالة أمل بحد ذاتها".