شاهد: الضفة الغربية تحت الإغلاق مرة أخرى بعد ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

أعادت السلطة الفلسطينية فرض حالة الإغلاق في الضفة الغربية، في مسعى لوضع حد لتوسع انتشار فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وطُلب من الفلسطينيين البقاء داخل بيوتهم لخمسة أيام ابتداء من اليوم الجمعة، وألا يخرجوا إلا لاقتناء الحاجيات الأساسية من الغذاء، أو لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وسوف تخفف حالة الإغلاق يوم الأربعاء المقبل، إلا إذا قررت السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار آخر. وقد أبلغت السلطة الفلسطينية عن وجود 3 آلاف حالة إصابة بالمرض في الضفة الغربية، وتسجيل 9 وفيات.

وقد سجلت معظم الإصابات في صفوف الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الإسرائيلية، التي تواجه حالة انتشار أكبر للوباء.