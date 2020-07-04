صورة تتسبب في فصل ضباط شرطة أمريكيين

فصِل شرطيان أمريكيان بعد انتشار صورة لهما يظهران فيها وهما يقلدان وضعية خنق رجل أسود قبل أن يتوفى، وذلك أمام نصب تذكاري له، وفق ما أعلنت شرطة كولورادو في بيان. وتوفي إلايجا ماكلين (23 عاما) في آب/اغسطس الماضي في أورورا، بعد ثلاثة أيام على استخدام الشرطة عليه وضعية الخنق، وحقنه بمادة الكيتامين لتهدئته حيث توقف قلبه.

وأمرت الشرطة هذا الأسبوع بفتح تحقيق خاص في وفاته بعد أن تجدد الحديث عن هذا الحادث بعد مقتل جورج فلويد لدى توقيفه من قبل الشرطة في أيار/مايو الماضي ما أثار غضبا واحتجاجات واسعة.

الضباط إيريكا ماريرو وجارون جونز وكايل ديتريتش الذين أوقفوا إيليا ماكلين. أ ب

وقام عناصر الشرطة إيريكا ماريرو وكايل ديتريتش وجارون جونز بتقليد وضعية الخنق التي استخدمت للسيطرة على ماكلين.

وفي بيان نشر على الانترنت أكدت قائدة شرطة أورورا بالإنابة فانيسا وليسون الجمعة فصل الشرطية ماريرو والشرطي ديتريتش. وأوضحت أن الشرطي الثالث الذي يظهر في الصورة، جارون جونز، استقال الثلاثاء.

وأضافت أنها تتفهم "التأثير المدمر لهذه الواقعة على العلاقة بين المجتمع وجهاز الشرطة".

وتم فصل شرطي رابع هو جيسون روسنبلات، الجمعة. وقد أرسل الشرطيون الثلاثة الصورة إلى روسنبلات الذي رد بضحكة، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية محلية.