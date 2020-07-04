الشرطة الإيطالية تفكك دائرة استغلال أطفال في مواد إباحية تم تبادلها على الإنترنت

قالت الشرطة الإيطالية إنها فككت دائرة لاستغلال لأطفال في مواد إباحية، تتعلق بتبادل مواد غير مشروعة (منها صور لمواليد جدد)، عن طريق منصة للرسائل الفورية على الإنترنت.

وبينت الشرطة أن عمليات المكافحة شملت عشرات أوامر التفتيش، وأدت إلى إيقاف ثلاثة أشخاص لامتلاكهم وفق بيان لكميات هائلة من المواد الإباحية التي تصور قاصرين.

وقالت ضابطة الشرطة فابيولا سيلفستري إن العمل شمل 15 منطقة إيطالية، وشارك في العمل 220 شرطيا، نفذوا 50 عملية تفتيش نسقها المركز الوطني لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت.

وتقول الشرطة إن خمسين شخصا هم الآن قيد التحقيق، وإن المواد الإباحية في بعض الحالات تم إنتاجها في المنزل، وتم تبادل تلك المواد على منصة للرسائل الفورية التي لم يسمها المحققون، لكنهم قالوا إنها معروفة.