حاول صيد الأسماك بالرمح فقتله القرش

قضى رجل السبت جراء هجوم تعرض له من سمكة قرش لدى ممارسته صيد الأسماك بالرمح قبالة السواحل الأسترالية الشرقية، على ما أعلنت الشرطة.

وتعرض الرجل البالغ 36 عاما للعض في إحدى ساقيه قرب منطقة فريزر أيلاند السياحية على بعد حوالى 400 كيلومتر إلى الشمال من مدينة بريزبين.

وحاول طبيب وممرض إنقاذ الرجل على الشاطئ قبل وصول فرق الإغاثة، غير أنه توفي متأثرا إبصابته في المكان وفق الشرطة.

ولم تحدد الشرطة نوع سمكة القرش. وهذه رابعة حادثة من نوعها يقع فيها ضحايا جراء هجوم سمكة قرش في أستراليا هذا العام.

وقال رئيس بلدية فريزر كوست جورج سيمور عبر فيسبوك "هذا يوم حزين للغاية لمجتمعنا. نتوجه بأحر التعازي لعائلة هذا الشاب وأصدقائه".

وتسجل أستراليا أحد أعلى معدلات هجمات أسماك القرش في العالم، غير أن الوفيات الناجمة عنها تبقى قليلة.