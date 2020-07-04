شاهد: ترامب يزور نصب جبل راشمور في أوج انتشار مقلق لوباء كوفيد-19

توجه الرئيس دونالد ترامب الذي يواجه انتقادات حادة لصمته على الأرقام المقلقة المتعلقة بوباء كوفيد-19، الجمعة إلى جبل راشمور لحضور أمسية ألعاب نارية يأمل في أن تكون فرصة للم شمل الأمريكيين الذين يواجه صعوبة في توحيدهم.

وعشية العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، تحدث الرئيس الأمريكي في "ماونت راشمور" أمام أربعة من أسلافه القدامى الذين حفرت وجوههم في الغرانيت في هذا النصب الهائل، وهم جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وتيودور روزفلت وابراهام لينكولن.

ولا يخفي الملياردير الجمهوري الذي يتجاهل منذ أيام الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حماسه لهذا الحدث الذي شارك فيه حوالي 7500 شخص. وقال الخميس "ستكون أمسية رائعة، بالألعاب نارية لم ير كثيرون مثلها". وأضاف "سيكون الأمر رائعا". وتطرق ترامب إلى سلسلة المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن الامريكي جورج فلويد على يد الشرطة وقال "أقوم بتطبيق القانون الفيدرالي لحماية آثارنا، واعتقال مثيري الشغب ومحاكمة المخالفين إلى أقصى حد من القانون. (...) الأشخاص الذين دمروا أو شوهوا التماثيل أو الآثار الفيدرالية سيحصلون على ما لا يقل عن 10 سنوات في السجن".

ترامب يتجاهل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

ولم يضع الرئيس الأمريكي كمامة ليكون قدوة كما يطالب عدد من المسؤولين والشخصيات بما في ذلك في معسكره،خاصة بعد تصريحات مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية انطونيو فاوتشي بشأن انتشار الوباء مجددا في الجنوب والغرب.

وترامب الذي يبدو في وضع صعب في استطلاعات الرأي قبل أربعة أشهر تماما من الانتخابات، يكرر حاليا رسالة واحدة لا تتغير، مفادها أن أزمة كورونا "يتم السيطرة عليها" والاقتصاد الأمريكي ينتعش بشكل "أقوى وأسرع" مما كان متوقعات، والعام 2021 سيكون "تاريخيا".

ومع ذلك، خلافا لما يحدث في أوروبا، تسجل أرقام قياسية في عدد الإصابات كل يوم في البلاد.

وعلقت عدد من الولايات عمليات تخفيف إجراءات الحجر بينما تراجعت أخرى عنها وأغلقت بسرعة الحانات والشواطئ. وأعلن حاكم ولاية تكساس أن وضع الكمامة أصبح إلزاميا في الأماكن العامة.

وفي نهاية الاسبوع المترافقة مع العيد، قال الرئيس الديمقراطي السابق باراك اوباما في تغريدة "إنّ الانتصار على هذا الفيروس يحتاج إلى تعبئة من الجميع. ضعوا الكمامات. اغسلوا ايديكم"، مضيفاً "أنصتوا إلى الخبراء، لا إلى اولئك الذين يحاولون تقسيمنا".

عودة الألعاب النارية بعد عقد من توقيفها

وكانت الألعاب النارية هذه السنة الأولى التي تقام منذ عقد، إذ إنّها أوقفت في 2010 خشية التسبب بحرائق غابات. وتزامنا مع هذا الحدث تظاهر قبائل السكان الأصليين احتجاجاً على هذه الأمسية في جبال بلاك هيلز حيث نحتت الوجوه بين 1927 و1941، ويعتبرونها مقدّسة.

وفي العام 2017، تحدث ترامب مازحا مرة عن إمكانية نحت وجهه أيضا. وبمعزل عن الاعتبارات السياسية، من غير المرجح أن يحدث ذلك يوما.

وقالت الناطقة باسم هذه المحمية الوطنية دانا سون لوكالة فرانس برس "من وقت لآخر يقترح أفراد أو منظمات بإضافة تماثيل أخرى (...) لكن هذا ليس ممكنا". وأوضحت أن "الصخر المحيط بوجوه" الرؤساء "لا تسمح بأي نحت إضافي".

وأوضحت أن النحات غوتز بورغلوم أراد تقديم مثُل السنوات الـ 150 الأولى للتاريخ الأمريكي - الولادة والنمو والتنمية والاستمرار - وبالتالي عمله منجز بالكامل.

وتناول "مشروع لينكولن" المجموعة التي تتألف من جمهوريين معادين بشدة لترامب، الملف أيضا على طريقته.

ففي تسجيل فيديو إعلاني تم نشره عشية هذه الرحلة، أبرزت المجموعة بعض الأقوال الشهيرة لواشنطن وجيفرسون وروزفلت ولينكولن لتأكيد الأثر الكبير الذي تركوه، وكذلك لإبراز التناقض بينهم وبين من يعتبرونه "أسوأ رئيس" في التاريخ.