شاهد: والحانات تفتح أبوابها في انكلترا

دعت السلطات في انكلترا المواطنين للعودة إلى الحانات والمطاعم التي تعيد فتح أبوابها السبت، وذلك تحت شعار الحفاظ على الوظائف.
ويُتوقع أن يتوجّه ملايين الانكليز إلى الحانات خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يبدو أنها ستكون "تاريخية"، وفق قول مسؤول في القطاع.
وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك السبت إنه يجب "تناول الأكل في المطاعم" من أجل حماية الوظائف. وأضاف "علينا أن نتعلم من جديد ماذا يعني الخروج مجدداً".
وفضّلت اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية من جهتها اعتماد جدول خاص بها لرفع تدابير العزل.
وأودى الفيروس الذي لا يزال بعيداً عن السيطرة في المملكة المتحدة، ب44 ألف شخص في البلد الأكثر تضرراً في أوروبا. وقد تفشى مجددا في ليستر ما دفع السلطات إلى فرض عزل من جديد على منطقة تعدّ 600 ألف نسمة.
No Comment المزيد من
شاهد: فريق طبي يجري اختبارات كورونا على السكان الأصليين في البرازيل
شاهد: ستوديوهات يونيفرسال في سنغافورة تعيد فتح أبوابها للزائرين
شاهد: خمسة كازينوهات تعيد فتح أبوابها أمام المقامرين في نيوجيرسي
شاهد: هبوط اضطراري لطائرة على طريق للسيارات في الولايات المتحدة
فيديو: اختيار جمهور مهرجان موسيقي عن طريق القرعة بسبب كورونا
شاهد: الحرائق في جمهورية ياقوتيا الروسية تخرج عن إطار السيطرة
شاهد: إضاءة تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو تكريما لضحايا كوفيد-19
شاهد: إبادة جماعية تنتظر أسراب ضخمة من الجراد غزت شمال غرب كينيا
شاهد: عناصر الشرطة في بنغلاديش يمارسون "اليوغا" لمناعة أفضل
شاهد: "مظاهرات الغضب" في غزة ضد المخطط الإسرائيلي للضم
شاهد: عشاء جماعي على جسر تشارلز في براغ احتفالاً بتخفيف قيود كوفيد-19
شاهد: نشطاء "غرينبيس" يحتجون على خطة الحكومة الألمانية لإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم
شاهد: احتجاجات في هونغ كونغ تنديدا بقانون الأمن القومي الصيني
شاهد: سيارات الأجرة تغلق الشوارع وسط مدريد رفضا لقرار من سلطات المدينة
شاهد: نشطاء "تمرد ضد الانقراض" يتظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس
شاهد: مروحية الإطفاء ترشّ الحرائق دون أن تستثني الطاقم التلفزيوني
شاهد: الانتقال من منزل إلى آخر بحثاً عن المصابين بكورونا في الهند
شاهد: خفر السواحل الإيطالي يحرر حوتاً علق بشبكة صيد
شاهد: تجمعات واسعة لدعم المثلية الجنسية في عدة مدن إسرائيلية
شاهد: عائلة روسية تشيدُ في حديقة منزلها هرماً يحاكي هرم "خوفو"