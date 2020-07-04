شاهد: والحانات تفتح أبوابها في انكلترا

دعت السلطات في انكلترا المواطنين للعودة إلى الحانات والمطاعم التي تعيد فتح أبوابها السبت، وذلك تحت شعار الحفاظ على الوظائف.

ويُتوقع أن يتوجّه ملايين الانكليز إلى الحانات خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يبدو أنها ستكون "تاريخية"، وفق قول مسؤول في القطاع.

وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك السبت إنه يجب "تناول الأكل في المطاعم" من أجل حماية الوظائف. وأضاف "علينا أن نتعلم من جديد ماذا يعني الخروج مجدداً".

وفضّلت اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية من جهتها اعتماد جدول خاص بها لرفع تدابير العزل.

وأودى الفيروس الذي لا يزال بعيداً عن السيطرة في المملكة المتحدة، ب44 ألف شخص في البلد الأكثر تضرراً في أوروبا. وقد تفشى مجددا في ليستر ما دفع السلطات إلى فرض عزل من جديد على منطقة تعدّ 600 ألف نسمة.